Новый стимул для Путина: США хотят возобновить транзит российского газа через Украину

США активно продвигают идею скорейшего возобновления поставок российского газа в Европу по трубопроводам, что проходят через территорию Украины. Однако это предложение противоречит курсу Евросоюза.

Что предлагают в Вашингтоне

Инициативу выдвинули американские представители Джаред Кушнер и Стив Виткофф во время визитов в Москву и Киев в сентябре, пишет The Wall Street Journal.

План предусматривает продажу российского "голубого топлива" через американского посредника, что позволило бы обойти европейские санкции.

По замыслу Вашингтона, это позволило бы одновременно достичь нескольких целей:

открыть возможности для американских инвесторов;

снизить цены на энергоносители в Европе;

и создать для Кремля экономический стимул.

Возвращение России на европейский рынок природного газа стало бы мощным стимулом для Владимира Путина согласиться на энергетическое перемирие,

– так WSJ излагает позицию американских переговорщиков.

Украинской газотранспортной системе в этой схеме отводится важная роль:

сеть проходит через Украину в Словакию, а оттуда газ может поступать дальше в Австрию и Германию;

транзит по этому маршруту, по мнению США, можно возобновить значительно быстрее, чем "Северные потоки", пострадавшие от взрывов.

В то же время для Украины возобновление транзита означало бы возможность вновь получать доходы от транспортировки российского газа.

А чтобы Кремль не мог использовать заработанные средства для финансирования войны, доходы от продажи газа США предлагают размещать на специальном эскроу-счете в юрисдикции третьей стороны.

Почему Европа сопротивляется

Издание отмечает, что в настоящее время Вашингтон пытается убедить европейских лидеров, что возвращение российского газа поможет снизить цены на энергоносители в преддверии зимы.

Однако согласно действующему законодательству ЕС, все закупки российского природного газа должны быть полностью прекращены к концу 2027 года.

Комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен подчеркивал, что запрет на импорт должен быть постоянным.

Я, конечно, не доверял бы России. Даже если завтра наступит мир, на который мы все надеемся,

– подчеркнул он.

По данным WSJ, в частных беседах некоторые европейские чиновники высказываются еще более категорично. Представитель одной европейской страны сравнил такую уступку Путину с решением бывшего британского премьера Невилла Чемберлена пожертвовать Чехословакией Гитлеру в обмен на выгодные соглашения.

Однако администрация Трампа рассчитывает, что сопротивление европейских стран может оказаться не таким сильным, как кажется, учитывая проблемы с поставками газа в ЕС.

Напомним, Украина прекратила транзит российского газа а с 1 января 2025 года после истечения срока действия пятилетнего соглашения с "Газпромом". С тех пор российский газ больше не поступает в Европу по украинскому маршруту.