Они требуют внимания: в НАПК назвали три самые коррумпированные отрасли Украины
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило об уменьшении коррупции в области энергетических услуг и сервисных центрах МВД.
- Сейчас более 70% украинцев получают информацию о коррупции из социальных сетей.
Уровень коррупции во многих украинских отраслях постепенно уменьшаются. Однако внимание антикоррупционных органов все еще должно быть пристальным на фоне высоких рисков.
Что происходит с коррупцией в Украине?
Снижение уровня коррупции наблюдается в области услуг энергетических компаний, о чем стало известно на пресс-конференции НАПК.
Речь идет о подключении и обслуживании систем газа, электричества, водоснабжения, а также водоотведения. Согласно информации, есть улучшения и в деятельности сервисных центров МВД.
Обратите внимание! Наименее коррумпированной сферой пока считается деятельность центров предоставления административных услуг, или сокращенно – ЦПАУ.
В то же время одной из самых коррумпированных отраслей называют строительство и земельные отношения – об этом заявили 31,8% опрошенных. Также к рискованным отраслям вследствие коррупции называют:
- сферу правопорядка и противодействия преступности;
- учреждения высшего образования и здравоохранения.
О коррупции в отношении этих двух отраслей сообщили около 25% респондентов.
В то же время есть хорошие изменения – на 4,3% уменьшилась доля коррупции в больницах. Речь идет о сравнении с 2024 годом.
Кроме того, в большинстве сфер еще в 2021 году показатели коррупционного опыта превышали более 30%. Однако есть и более "страшные! цифры – ранее в правоохранительных органах с коррупцией сталкивался каждый второй гражданин.
Интересно! В рамках социологического исследования "Коррупция в Украине 2025: понимание, восприятие, распространенность" эксперты опросили 2 484 человека и 1203 представителей бизнеса. Исследование длилось с сентября по январь.
Глава НАПК, Виктор Павлущик, ранее сообщал, что "война закономерно повышает коррупционные риски" в сферах обороны, восстановления и энергетики. Именно там сейчас сконцентрированы наибольшие ресурсы.
В то же время относительно коррупции есть важная проблема: более 70% украинцев получают информацию о ней из соцсетей. И примерно половина этих новостей имеет признаки дезинформации.
Именно этот дискурс формирует настроения граждан, а затем и повестку дня национальной политики,
– заявил Павлущик.
Заметьте! Согласно его словам, нарративная война разрушает сплоченность общества.
Что еще следует знать о коррупции в Украине?
- Украина поднялась на 104 место из 182 стран в рейтинге Индекса восприятия коррупции. В 2025 году Украина получила +1 балл, а в целом показатель составляет 36 баллов.
- Еще с 2013 года страна прогрессировала на +11 баллов. Таким образом, государство "выросло" со 144 места в рейтинге (на +40 позиций). Такое улучшение продемонстрировали лишь примерно 20 стран.
- К тому же Украина – единственная страна, которая улучшает антикоррупционные показатели в условиях войны и оккупации. С 2022 года государство добавило в Индексе +4 балла.