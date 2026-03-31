31 марта, 15:01
3

Они требуют внимания: в НАПК назвали три самые коррумпированные отрасли Украины

Валерия Моргун
Уровень коррупции во многих украинских отраслях постепенно уменьшаются. Однако внимание антикоррупционных органов все еще должно быть пристальным на фоне высоких рисков.

Что происходит с коррупцией в Украине?

Снижение уровня коррупции наблюдается в области услуг энергетических компаний, о чем стало известно на пресс-конференции НАПК.

Речь идет о подключении и обслуживании систем газа, электричества, водоснабжения, а также водоотведения. Согласно информации, есть улучшения и в деятельности сервисных центров МВД.

Обратите внимание! Наименее коррумпированной сферой пока считается деятельность центров предоставления административных услуг, или сокращенно – ЦПАУ.

В то же время одной из самых коррумпированных отраслей называют строительство и земельные отношения – об этом заявили 31,8% опрошенных. Также к рискованным отраслям вследствие коррупции называют:

  1. сферу правопорядка и противодействия преступности;
  2. учреждения высшего образования и здравоохранения.

О коррупции в отношении этих двух отраслей сообщили около 25% респондентов.

В то же время есть хорошие изменения – на 4,3% уменьшилась доля коррупции в больницах. Речь идет о сравнении с 2024 годом.

Кроме того, в большинстве сфер еще в 2021 году показатели коррупционного опыта превышали более 30%. Однако есть и более "страшные! цифры – ранее в правоохранительных органах с коррупцией сталкивался каждый второй гражданин.

Интересно! В рамках социологического исследования "Коррупция в Украине 2025: понимание, восприятие, распространенность" эксперты опросили 2 484 человека и 1203 представителей бизнеса. Исследование длилось с сентября по январь.

Глава НАПК, Виктор Павлущик, ранее сообщал, что "война закономерно повышает коррупционные риски" в сферах обороны, восстановления и энергетики. Именно там сейчас сконцентрированы наибольшие ресурсы.

В то же время относительно коррупции есть важная проблема: более 70% украинцев получают информацию о ней из соцсетей. И примерно половина этих новостей имеет признаки дезинформации.

Именно этот дискурс формирует настроения граждан, а затем и повестку дня национальной политики,
– заявил Павлущик.

Заметьте! Согласно его словам, нарративная война разрушает сплоченность общества.

Что еще следует знать о коррупции в Украине?

  • Украина поднялась на 104 место из 182 стран в рейтинге Индекса восприятия коррупции. В 2025 году Украина получила +1 балл, а в целом показатель составляет 36 баллов.
  • Еще с 2013 года страна прогрессировала на +11 баллов. Таким образом, государство "выросло" со 144 места в рейтинге (на +40 позиций). Такое улучшение продемонстрировали лишь примерно 20 стран.
  • К тому же Украина – единственная страна, которая улучшает антикоррупционные показатели в условиях войны и оккупации. С 2022 года государство добавило в Индексе +4 балла.