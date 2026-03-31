Они требуют внимания: в НАПК назвали три самые коррумпированные отрасли Украины

Уровень коррупции во многих украинских отраслях постепенно уменьшаются. Однако внимание антикоррупционных органов все еще должно быть пристальным на фоне высоких рисков.

Что происходит с коррупцией в Украине?

Снижение уровня коррупции наблюдается в области услуг энергетических компаний, о чем стало известно на пресс-конференции НАПК.

Речь идет о подключении и обслуживании систем газа, электричества, водоснабжения, а также водоотведения. Согласно информации, есть улучшения и в деятельности сервисных центров МВД.

Обратите внимание! Наименее коррумпированной сферой пока считается деятельность центров предоставления административных услуг, или сокращенно – ЦПАУ.

В то же время одной из самых коррумпированных отраслей называют строительство и земельные отношения – об этом заявили 31,8% опрошенных. Также к рискованным отраслям вследствие коррупции называют:

сферу правопорядка и противодействия преступности; учреждения высшего образования и здравоохранения.

О коррупции в отношении этих двух отраслей сообщили около 25% респондентов.

В то же время есть хорошие изменения – на 4,3% уменьшилась доля коррупции в больницах. Речь идет о сравнении с 2024 годом.

Кроме того, в большинстве сфер еще в 2021 году показатели коррупционного опыта превышали более 30%. Однако есть и более "страшные! цифры – ранее в правоохранительных органах с коррупцией сталкивался каждый второй гражданин.

Интересно! В рамках социологического исследования "Коррупция в Украине 2025: понимание, восприятие, распространенность" эксперты опросили 2 484 человека и 1203 представителей бизнеса. Исследование длилось с сентября по январь.

Глава НАПК, Виктор Павлущик, ранее сообщал, что "война закономерно повышает коррупционные риски" в сферах обороны, восстановления и энергетики. Именно там сейчас сконцентрированы наибольшие ресурсы.

В то же время относительно коррупции есть важная проблема: более 70% украинцев получают информацию о ней из соцсетей. И примерно половина этих новостей имеет признаки дезинформации.

Именно этот дискурс формирует настроения граждан, а затем и повестку дня национальной политики,

– заявил Павлущик.

Заметьте! Согласно его словам, нарративная война разрушает сплоченность общества.

