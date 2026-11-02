Три главные ТЭЦ столицы прекратили выработку электроэнергии, – СМИ

Энергетическая инфраструктура столицы подверглась серьезным разрушениям накануне наступления холодов. Нынешний отопительный сезон может стать для горожан самым тяжелым испытанием за все время полномасштабной войны.

Что произошло с выработкой электроэнергии

Из-за систематических российских обстрелов три ключевые теплоэлектроцентрали столицы – ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ – полностью прекратили производство электроэнергии, о чём пишет "РБК-Украина".

В нормальных условиях эти объекты не только обеспечивали киевлян теплом, но и генерировали значительные объемы электроэнергии для нужд города. Теперь Киев критически зависит от поставок энергии извне через объединенную энергосистему Украины.

Обратите внимание! Внешние подстанции, питающие столицу, также являются постоянными целями для вражеских атак. Если эти узлы будут повреждены, то доставить электричество в город будет крайне сложно, даже если в общегосударственной сети не будет дефицита.

В случае внезапных перепадов напряжения власти могут принимать решение об аварийном отключении больших потребителей, в частности метрополитена, чтобы быстро стабилизировать систему.

Не менее угрожающей выглядит ситуация с отоплением квартир. Киевские ТЭЦ остаются приоритетными целями для врага, а резервные котельные, которые должны были бы их подстраховать, еще не полностью готовы к запуску.

Более того, даже при условии их полноценной работы во время сильных морозов мощности котельных может просто не хватить для поддержания нормативной температуры в домах в течение отопительного сезона.

Напомним, что 2 ноября в столице временно остановился электротранспорт. Также временно приостановили движение фуникулера.

На прошлой неделе враг совершил атаку на украинскую энергетику и на нефтегазовый сектор 94 раза. В частности, было зафиксировано 208 инцидентов, повлекших за собой уничтожение или повреждение инфраструктуры.