Уже с 1 декабря украинцы получили возможность подать заявление на получение тысячи Зеленского через Дія. А уже 4 декабря Укрпочта начала выплаты по программе Зимняя е-Поддержка.

На что можно потратить тысячу Зеленского

Потратить деньги можно на немалое количество вещей, пишет 24 канал со ссылкой на Дію.

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Так в этот список входят:

коммунальные платежи, медицинские, ветеринарные или юридические услуги;

образование, спорт, отдых, транспорт, мобильная связь, страхование;

благотворительность: пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации;

салоны красоты, развлечения и другие услуги.

На что можно потратить выплату полученную через Укрпочту

Укрпочта может помочь клиентам потратить средства на оплату коммунальных платежей, пополнение мобильного, приобретение продуктов и бытовой химии, подписку отечественных изданий и заказ лекарств украинского производства.

Если вы уже определились, на что именно планируете потратить эту 1 000 гривен, сообщите своему почтальону или оператору в отделении, и они помогут или дозакажут товар, который вам нравится, если его вдруг нет в наличии,

- заявил Игорь Смелянский, гендиректор Укрпочты.

В частности в стационарных отделениях Укрпочты можно использовать эту поддержку на донат для ВСУ или благотворительность.

Заметьте! Смелянский напомнил о совместном для Укрпочты и Киевской школы экономики благотворительный фонд, который помогает ВСУ, школам, больницам и приютам для животных.