НБУ принял решение: как изменится учетная ставка в сентябре 2026 года

Учетная ставка – это ключевая процентная ставка НБУ. Именно она является основным индикатором денежно-кредитной политики. 17 сентября НБУ рассмотрел вопрос о корректировке этого показателя.

Какой будет учетная ставка в сентябре 2026 года НБУ принял решение, что учетная ставка останется на уровне 16%, сообщает регулятор. Отметим, что корректировка этого показателя является чрезвычайно важным сигналом. В частности, учетная ставка влияет на уровень инфляции, курс валют и процентные ставки как по кредитам, так и по депозитам.

