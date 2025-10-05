На заседании Правительства было принято решение о том, что учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату. Речь идет о нескольких тысячах гривен.

Какие доплаты будут получать учителя на прифронтовых территорий?

В День учителя, 5 октября, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что учителя, которые работают на прифронтовых территориях, будут получать доплату в размере 4 тысяч гривен после уплаты налогов, передает 24 Канал.

Премьер-министр поздравила работников образования и поблагодарила их за стойкость и ежедневный труд, добавив, что задача Правительства – быть рядом и помогать.

Как известно, увеличены доплаты для отдельных категорий учителей будут начислены в октябре – за период с 1 сентября этого года.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Решение будет касаться 25 тысяч учителей, которые работают в 84 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Свириденко также напомнила, что в бюджете на 2026 год предусматривается повышение зарплат педагогических работников на 50%.

Как сообщают в Министерстве финансов, общие расходы на образование в бюджете предусмотрены на уровне 265,4 миллиарда гривен, что больше на 66,5 миллиарда гривен, чем в 2025 году.

Из этой суммы 183,9 миллиарда гривен направят на оплату труда исключительно на повышение зарплат учителей на 50%. Поэтому, с 1 января оплата труда учителей увеличится на 30%, а с 1 сентября зарплаты учителей вырастут еще на 20%.

Какая зарплата прогнозируется в 2026 году?