Россия нанесла удар по "Укравто Одесса": что будет с обслуживанием Mercedes и KIA

Очередной террористический акт врага затронул большой автомобильный бизнес на юге Украины. Владельцам элитных и популярных марок следует знать об изменениях в графике обслуживания своих автомобилей.

Россияне нанесли удар по автоцентрам MERCEDES-BENZ и KIA

В результате российского обстрела была повреждена часть производственных мощностей предприятия "УКРАВТО ОДЕССА". Однако автосалоны известных брендов, в частности MERCEDES-BENZ, KIA, DUCATI и MASERATI, продолжают принимать клиентов в штатном режиме, что сообщает представительство Mercedes-Benz в фейсбуке.

Для водителей, которым требуется плановое ТО или ремонт, есть хорошая новость – сервисные центры мультибренда и MERCEDES-BENZ работают без перебоев. Чтобы избежать очередей и недоразумений, компания рекомендует заранее позвонить в нужные отделы и согласовать время визита.

Связаться с общим отделом продаж можно по номеру (048) 777 77 27, а с сервисом – (048) 728 27 18. Для клиентов Mercedes-Benz действуют отдельные выделенные линии: (048) 703 07 27 для консультаций по покупке автомобилей и (048) 728 77 37 для записи на техническое обслуживание.

Что еще автомобильные и торговые компании пострадали ранее

Враг целенаправленно наносит удары по логистике и бизнесу в Украине, пытаясь парализовать экономику и создать дефицит. Напомним, 4 сентября в Киеве российский дрон повредил центральный склад запчастей Stellantis Украина, поэтому возникли временные задержки с поставками деталей в дилерские сети.

Впоследствии, 10 сентября, из-за обстрелов приостановила работу табачная фабрика Imperial Brands Ukraine в столице. А уже 11 сентября под удар попал склад поставщика систем безопасности Secur, где сгорела часть товарных запасов. Несмотря на эти потери, украинский бизнес демонстрирует устойчивость, оперативно запускает антикризисные планы и продолжает выполнять обязательства перед потребителями.