Российские войска обстреляли склады АТБ в Бучанском районе

8 октября российские военные нанесли удар по складским помещениям сети супермаркетов АТБ в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе АТБ в комментарии изданию "РБК-Украина".

Что известно об ударе?

Компания официально подтвердила факт попадания по своим логистическим объектам в Бучанском районе. На данный момент представители сети воздерживаются от разглашения дополнительных подробностей из соображений безопасности.

"Мы подтверждаем попадание", – отметили в пресс-службе торговой сети. В компании также добавили, что информация о возможных травмах сотрудников пока уточняется: "О пострадавших, есть ли они среди работников, на данный момент неизвестно. Будем надеяться, что пострадавших нет".

Стоит напомнить, что о вражеском попадании в складские помещения ранее сообщил глава Киевской областной госадминистрации Тимур Ткаченко. По его словам, в результате удара ранены три человека, одного из которых госпитализировали, а двум другим оказали медицинскую помощь на месте.

На месте происшествия продолжают работать подразделения экстренных служб. "Ликвидация пожара продолжается. К ликвидации последствий вражеского удара привлечены все необходимые оперативные службы", – подчеркнул председатель Киевской ОГА.

Кроме того, несколькими днями ранее, 5 октября, АТБ подверглась хакерской атаке. Компания подтвердила факт инцидента и заверила, что персональные данные пользователей не пострадали.

Систематические обстрелы логистических объектов

Как уже сообщалось на нашем сайте, это не первый случай обстрела логистической инфраструктуры ритейлеров в регионе.

В конце сентября вражеские удары повредили два склада АТБ в Броварском районе, что привело к пожарам и незначительному превышению концентрации аммиака в зоне возгорания. Кроме того, вражеским атакам подверглись складские помещения сетей "Фора" и "Ашан".