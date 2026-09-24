Российская ракета уничтожила ювелирное предприятие Dukachi: что будет с брендом
В ночь на 24 сентября российская армия нанесла очередной удар по Киеву. В результате ракетного обстрела столицы полностью сгорело производственное помещение семейного ювелирного бренда Dukachi.
Каковы последствия атаки
Об уничтожении предприятия сообщила соучредительница Dukachi Анна Книженко в сети Facebook.
По ее словам, в результате атаки люди не пострадали, а вот производство понесло критические разрушения.
Сегодня наше ювелирное предприятие было полностью уничтожено российской ракетой. Люди целы, это главное, остальное восстановим,
– отметила Книженко и показала масштаб разрушений.
Для клиентов это означает возможные задержки с отправкой уже оформленных покупок.
В то же время физические магазины Dukachi в Киеве, Львове и Одессе, по словам соучредительницы, продолжают работать в штатном режиме. Поэтому покупатели могут приобрести украшения непосредственно там.
Обратите внимание! Dukachi – украинский ювелирный бренд, основанный в 2018 году сестрами Анной и Елизаветой Книженко. Компания отличается украшениями, которые переосмысливают украинские культурные символы. В частности, одной из визитных карточек бренда стали золотые куклы-мотанки, созданные как современные обереги.
Что известно о атаке на Киев
24 сентября российские войска ночью 24 сентября провели атаку на Украину баллистическими ракетами "Цирконы" и 282 ударными беспилотниками. В Киеве прогремела серия взрывов. На данный момент известно о двух погибших и шести пострадавших, четверо госпитализированы. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Наибольшие повреждения зафиксированы в Днепровском районе столицы. Российский удар частично разрушил 16-этажный жилой дом, под завалами оказались люди. Также повреждены 8-этажное нежилое здание и два частных дома.
В Подольском районе обломки ракеты упали недалеко от роддома. Взрывной волной повреждены окна и часть фасада медучреждения, а также расположенный рядом клинико-диагностический центр. На местной стоянке загорелись автомобили, там погиб один человек.
В Святошинском районе повреждено складское здание. В Соломенском районе частично разрушены склады. В Дарницком районе осколок ракеты упал на дорогу и вызвал возгорание трех автомобилей.