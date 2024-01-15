Поставки газа через Красное море приостановлены: как на это повлияли США

Объединенные военные силы США и Великобритании совершили авиаудары по хуситам. В результате выросли риски транспортировки товаров морскими путями.

Почему остановились танкеры

В Катаре приняли решение о временном запрете вывоза сжиженного природного газа через Баб-эль-Мандебский пролив. Такая необходимость возникла из-за обстрела коалиции США и Великобритании объектов в Йемене, принадлежащих хуситам.

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Следует заметить, что из-за нанесенных ударов значительно возросли риски на указанном морском пути. На сегодня известно о, по крайней мере 5 судах, которые были заблокированы еще с пятницы. Танкеры направлялись к проливу Красного моря, расположенному на юге.

Сейчас суда находятся в следующих точках:

1 танкер – в Красном море.

1 – в Средиземном море, недалеко от Суэцкого канала.

3 – в прибрежной зоне Омана.

Именно коалиция США и Великобритании порекомендовала танкерам воздержаться от перевозок. В ответ на это операторы 3 таких судов сообщили, что будут соблюдать правила безопасности.

К чему приведет простой танкер

До этого хуситы не нападали на торговые суда такого типа. Однако такая вероятность все равно существует.

Катар считается одним из самых масштабных экспортеров сжиженного природного газа, в частности, для Европы и США. Преимущественно сырье доставляется именно морским путем. Поскольку такая транспортировка является самой быстрой.

Нужно понимать, что из-за роста рисков топливо может поступить в конечную точку значительно позже. Но даже эта задержка не создает значительный дефицит. Критической ситуации не должно возникнуть и потому, что у стран-получателей газа есть значительные запасы.