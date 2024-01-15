Согласование расходов

Соглашение направлено на избегание краткосрочного хаоса и открытие больше времени для сложной законодательной работы над расходами, финансирующими деятельность правительства.

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Демократически управляемый Сенат и республиканский Конгресс представительной палаты находились в разногласиях относительно уровня расходов в течение месяцев.

Лидер Демократического большинства в Сенате Чак Шумер согласовал это мероприятие с лидером республиканцев в Конгрессе Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером Демократического большинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом.

Важно ! Законопроект может стать объектом противостояния в палате представителей, где фракция консервативных республиканцев использовала дестабилизирующие тактики, чтобы потребовать снижения уровня расходов.

Какой бюджет согласовали

Действующее финансирование федеральных программ, связанных с транспортом, жильем, сельским хозяйством, энергетикой, ветеранами и военным строительством должно закончиться на этой неделе.

Финансирование других отраслей, включая оборону, будет продолжаться до 2 февраля по действующим правилам. Новый законопроект по расходам направлен на продление крайних сроков до 1 марта для первой группы и до 8 марта для второй.

Важно ! Шумер и Джонсон договорились об общем объеме расходов в размере 1,59 триллиона долларов для этих законопроектов, предоставляя законодателям больше времени для переговоров и принятия подробного законопроекта об издержках.

Законопроект охватывает примерно треть расходов правительства США, что составляет 6,1 триллиона долларов в прошлом финансовом году, в то время как остальные две трети содержат выплаты пенсий и медицинских выплат, не требующие ежегодного утверждения Конгрессом, а также платежи процентов.

Деньги для Украины

Напомним, в октябре президент США Джо Байден предложил Конгресс рассмотреть возможность дополнительного финансирования пакета поддержки Украины, Израиля и Тайваня, а также укрепления безопасности границы с Мексикой из-за значительного наплыва мигрантов, в общей сложности на сумму 106 миллиардов долларов.

Однако в начале декабря Сенат США не одобрил этот пакет, и Украина еще не получила обещанных 61 миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи. Предварительно представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022 и 2023 годов, ведь видят свою цель в другом.

Заметьте ! Однако на днях президент Владимир Зеленский сказал, что с позитивом смотрит на помощь США. Сейчас этот позитив гораздо больше, чем был в декабре.