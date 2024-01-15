Согласование расходов
Соглашение направлено на избегание краткосрочного хаоса и открытие больше времени для сложной законодательной работы над расходами, финансирующими деятельность правительства.
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Демократически управляемый Сенат и республиканский Конгресс представительной палаты находились в разногласиях относительно уровня расходов в течение месяцев.
Лидер Демократического большинства в Сенате Чак Шумер согласовал это мероприятие с лидером республиканцев в Конгрессе Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером Демократического большинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом.
Какой бюджет согласовали
Действующее финансирование федеральных программ, связанных с транспортом, жильем, сельским хозяйством, энергетикой, ветеранами и военным строительством должно закончиться на этой неделе.
Финансирование других отраслей, включая оборону, будет продолжаться до 2 февраля по действующим правилам. Новый законопроект по расходам направлен на продление крайних сроков до 1 марта для первой группы и до 8 марта для второй.
Законопроект охватывает примерно треть расходов правительства США, что составляет 6,1 триллиона долларов в прошлом финансовом году, в то время как остальные две трети содержат выплаты пенсий и медицинских выплат, не требующие ежегодного утверждения Конгрессом, а также платежи процентов.
Деньги для Украины
Напомним, в октябре президент США Джо Байден предложил Конгресс рассмотреть возможность дополнительного финансирования пакета поддержки Украины, Израиля и Тайваня, а также укрепления безопасности границы с Мексикой из-за значительного наплыва мигрантов, в общей сложности на сумму 106 миллиардов долларов.
Однако в начале декабря Сенат США не одобрил этот пакет, и Украина еще не получила обещанных 61 миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи. Предварительно представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022 и 2023 годов, ведь видят свою цель в другом.