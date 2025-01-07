Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, сейчас команда Трампа начинает понимать всю сложность ситуации.

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"Им нечего сказать сейчас. Очевидно, что они рассчитывали на то, что Россия будет двигаться в другой динамике. Сейчас начинают понимать всю сложность российско-украинской войны, и большая часть из того, что они себе представляли, как можно, уже было сделано", – предположил он.

Пока нужно оттягивать время

Олег Саакян отметил, что значительная часть команды Трампа глубоко не углублялась в вопрос российско-украинской войны. Они считали, что можно просто сделать какие-то действия, и тогда ситуация изменится. Однако все эти идеи уже быть воплощены Украиной. Кит Келлог уже изучил тему войны России против Украины.

Очевидно, что из-за сложности ситуации в команде Трампа поняли, что им надо еще время, его нужно оттянуть. Когда Трамп сядет в кресло, тогда уже надо начинать процесс. Пока они могут неформально прощупывать дальше, без взятия на себя дополнительных ответственностей, не сокращая для себя временное и в целом пространство маневра, который у них есть,

– сказал политолог.

Ведь когда Дональд Трамп войдет в Белый дом, то оттягивать время будет очень сложно. Значительная часть избирателей будет ожидать, что нужно уже завершать войну, как и обещал новоизбранный лидер Штатов. Тогда придется показывать какие-то результаты. Однако именно сейчас можно тянуть время, чтобы сформулировать конкретику к нужному моменту.

Важность интервью Зеленского

По словам политолога, интервью Президента Украины Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману очень важное, оно влияет на мысли окружения Трампа. Очевидно, украинскому лидеру удалось четко зайти в ту аудиторию, продемонстрировать те ключевые месседжи, которые были необходимы. В частности, Илон Маск распространил в соцсети Х ссылку на этот разговор.

Этот образ простого парня, который противостоит системным старым политикам. Он немного матерится, немного жестко высказывается. При этом он четко стоит на позиции, что только на украинском, никакого русского. Значительную часть вещей он объясняет на пальцах,

– подчеркнул он.

Это интервью должно повлиять на позицию будущей администрации Трампа. Зеленский озвучил огромное количество принципиально важных для нашего государства вещей. Возможно, ранее в команде республиканца ожидали, что Украина положит на стол какие-то готовые компромиссы, заявит о желании чем-то уступить, а Россия – со своей стороны. Этого не происходит.

"Украина наоборот четко очерчивает, что сначала договоренности между Штатами, Украиной, а потом уже к России. Нам не нужен посредник. Нам нужен партнер и прокурор, который будет разговаривать с преступником, а не медиатор, который попытается посадить преступника, жертву преступления и попросить жертву согласиться на регулярные совершения преступления в дальнейшем", – добавил Саакян.

К слову, советник председателя ОПУ Михаил Подоляк считает, что визит Келлога в Украину могли перенести по 2 причинам. Это может быть влияние интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману. Также, возможно, в администрации Трампа пока не видят, с чем заходить в переговорный трек, ведь Россия не может адекватно реагировать на те или иные предложения.