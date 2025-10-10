Жители более трети областей Украины подверглись отключениям света из-за российских атак осенью. По прогнозу эксперта по энергетике, в этом зимнем сезоне могут произойти десятки подобных обстрелов.

Чего ждать от российских обстрелов зимой?

Россияне прогнозируемо усиливают обстрелы энергосистемы Украины, отдавая предпочтение точечным массированным ударам по объектам инфраструктуры. Об этом рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Андрей Закревский.

По подсчету эксперта, при имеющейся частоте российских обстрелов энергетики, ближайшие 4,5 месяца Украина будет испытывать атаки на инфраструктуру в среднем каждые 3-4 дня.

Андрей Закревский заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Будут точечные удары. Если они продолжатся с такой же частотой, чисто арифметически я посчитал, что до 40 таких ударов может быть в течение осенне-зимнего периода. Всегда есть вероятность того, что вашему району достанется, потому что они сейчас будут брать один, два, три объекта и массированно на них нападать. Ударить полностью по всей территории Украины, как они раньше это делали, сейчас невозможно.

Учитывая тенденцию к регулярным обстрелам энергосистемы, эксперт рекомендует следовать рекомендациям из предыдущих сезонов:

сделать трехдневные запасы воды дома,

быть готовым к 6-8 часовым отключениям света.

По словам Андрея Закревского, ключевым фактором для ремонтов поврежденных объектов является мобильность денег и прозрачность их использования, а также наличие запчастей и специалистов, которые будут восстанавливать утраченное.

Заметим! В этом году в России новая тактика обстрелов энергетики Украины. Враг сосредоточился на массированных атаках на отдельные регионы. В частности под обстрелы попадают распределительные сети, которые значительно сложнее защитить.

Что известно о последствиях обстрелов энергосистемы в октябре?