Жителі понад третини областей України зазнали відключень світла через російські атаки восени. За прогнозом експерта з енергетики, цього зимового сезону можуть статися десятки подібних обстрілів.

Чого чекати від російських обстрілів взимку?

Росіяни прогнозовано посилюють обстріли енергосистеми України, віддаючи перевагу точковим масованим ударам по об’єктах інфраструктури. Про це розповів у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Андрій Закревський.

За підрахунком експерта, при наявній частоті російських обстрілів енергетики, найближчі 4,5 місяці Україна зазнаватиме атак на інфраструктуру в середньому кожні 3-4 дні.

Андрій Закревський заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Будуть точкові удари. Якщо вони продовжаться з такою ж частотою, чисто арифметично я порахував, що до 40 таких ударів може бути протягом осінньо-зимового періоду. Завжди є ймовірність того, що вашому району дістанеться, тому що вони зараз будуть брати один, два, три об'єкти й масовано на них нападати. Ударити повністю по всій території України, як вони раніше це робили, зараз неможливо.

З огляду на тенденцію до регулярних обстрілів енергосистеми експерт рекомендує наслідувати рекомендації з попередніх сезонів:

зробити триденні запаси води вдома,

бути готовим до 6-8 годинних відключень світла.

За словами Андрія Закревського, ключовим фактором для ремонтів пошкоджених об’єктів є мобільність грошей і прозорість їхнього використання, а також наявність запчастин та фахівців, які будуть відновлювати втрачене.

Зауважимо! Цьогоріч у Росії нова тактика обстрілів енергетики України. Ворог зосередився на масованих атаках на окремі регіони. Зокрема під обстріли потрапляють розподільчі мережі, які значно складніше захистити.

Що відомо про наслідки обстрілів енергосистеми у жовтні?