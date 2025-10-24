Укр Рус
Экономика Новости экономики Россия нанесла удары по энергообъектам трех областей: где ситуация самая сложная
24 октября, 11:31
3

Россия нанесла удары по энергообъектам трех областей: где ситуация самая сложная

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Россия атаковала энергетику в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях, а ситуация на Черниговщине остается сложной.
  • Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, и графики почасовых отключений будут действовать в большинстве областей с 07:00 до 23:00.

В ночь на 24 октября враг снова атаковал энергетическую структуру Украины. Под обстрел попали объекты в трех регионах.

Какие регионы атаковала Россия?

Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

В ведомстве добавили, что сложной также остается ситуация на Черниговщине.

Кировоградская область

На Кировоградщине российская армия ударила по энергетике на территории Новоукраинского района.

  • По информации главы ОГА Андрея Райковича, предварительно атака прошла без жертв.
  • Без света в результате удара остались 19 населенных пунктов.

Сумская область

По информации Сумской ОГА, за сутки до утра 24 октября, российские войска совершили 54 обстрела по 18 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области.

  • Больше всего обстрелов зафиксировали обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
  • В 6 громадах враг попал по объектам гражданской инфраструктуры.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине, по данным ОВА, враг попал БПЛА по Павлоградскому району – атаковал инфраструктуру.

Также россияне ударили беспилотниками ударил беспилотниками по Покровской общине и изуродовал инфраструктуру.

Какова ситуация в энергосистеме?

В Минэнерго отметили, что сейчас энергетики в пострадавших районах работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.

Вместе с тем на сегодня в Украине запланированы графики почасовых отключений. Они будут действовать в большинстве областей с 07:00 до 23:00.

Потребителей призывают экономить электроэнергию, чтобы еще больше не перенапрягать энергосистему.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, 
– отметили в Минэнерго.

Стоит знать! Актуальные графики отключения света можно узнать на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе.

Когда отменят отключение света?

  • У Минэнерго Украины спрогнозировали, когда отключения света могут прекратиться. Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что на сегодняшний день ситуация в энергосистеме контролируемая.

  • По ее словам, из-за холодной погоды потребление электроэнергии возросло. Несмотря на это продолжаются ремонтные работы, большинство из которых уже близки к завершению. Это позволит дополнительно повысить генерацию электроэнергии уже в ближайшие дни, что позволит энергосистеме выдержать нагрузку без аварийных отключений.

  • Также Кабинет Министров Украины выделит более 6 миллиардов гривен из резервного фонда для усиления защиты критической инфраструктуры. За эти средства будут защищены объекты топливно-энергетического комплекса, железнодорожного транспорта, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.