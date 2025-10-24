Россия нанесла удары по энергообъектам трех областей: где ситуация самая сложная

В ночь на 24 октября враг снова атаковал энергетическую структуру Украины. Под обстрел попали объекты в трех регионах.

Какие регионы атаковала Россия?

Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Смотрите также Из-за вражеской атаки вводят графики отключений: что будет со светом в Украине 24 октября

В ведомстве добавили, что сложной также остается ситуация на Черниговщине.

Кировоградская область

На Кировоградщине российская армия ударила по энергетике на территории Новоукраинского района.

По информации главы ОГА Андрея Райковича, предварительно атака прошла без жертв.

Без света в результате удара остались 19 населенных пунктов.

Сумская область

По информации Сумской ОГА, за сутки до утра 24 октября, российские войска совершили 54 обстрела по 18 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов зафиксировали обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

В 6 громадах враг попал по объектам гражданской инфраструктуры.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине, по данным ОВА, враг попал БПЛА по Павлоградскому району – атаковал инфраструктуру.

Также россияне ударили беспилотниками ударил беспилотниками по Покровской общине и изуродовал инфраструктуру.

Какова ситуация в энергосистеме?

В Минэнерго отметили, что сейчас энергетики в пострадавших районах работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.

Вместе с тем на сегодня в Украине запланированы графики почасовых отключений. Они будут действовать в большинстве областей с 07:00 до 23:00.

Потребителей призывают экономить электроэнергию, чтобы еще больше не перенапрягать энергосистему.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему,

– отметили в Минэнерго.

Стоит знать! Актуальные графики отключения света можно узнать на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе.

Когда отменят отключение света?