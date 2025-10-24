Какие регионы атаковала Россия?
Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
В ведомстве добавили, что сложной также остается ситуация на Черниговщине.
Кировоградская область
На Кировоградщине российская армия ударила по энергетике на территории Новоукраинского района.
- По информации главы ОГА Андрея Райковича, предварительно атака прошла без жертв.
- Без света в результате удара остались 19 населенных пунктов.
Сумская область
По информации Сумской ОГА, за сутки до утра 24 октября, российские войска совершили 54 обстрела по 18 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области.
- Больше всего обстрелов зафиксировали обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
- В 6 громадах враг попал по объектам гражданской инфраструктуры.
Днепропетровская область
На Днепропетровщине, по данным ОВА, враг попал БПЛА по Павлоградскому району – атаковал инфраструктуру.
Также россияне ударили беспилотниками ударил беспилотниками по Покровской общине и изуродовал инфраструктуру.
Какова ситуация в энергосистеме?
В Минэнерго отметили, что сейчас энергетики в пострадавших районах работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.
Вместе с тем на сегодня в Украине запланированы графики почасовых отключений. Они будут действовать в большинстве областей с 07:00 до 23:00.
Потребителей призывают экономить электроэнергию, чтобы еще больше не перенапрягать энергосистему.
Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему,
– отметили в Минэнерго.
Стоит знать! Актуальные графики отключения света можно узнать на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе.
Когда отменят отключение света?
У Минэнерго Украины спрогнозировали, когда отключения света могут прекратиться. Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что на сегодняшний день ситуация в энергосистеме контролируемая.
По ее словам, из-за холодной погоды потребление электроэнергии возросло. Несмотря на это продолжаются ремонтные работы, большинство из которых уже близки к завершению. Это позволит дополнительно повысить генерацию электроэнергии уже в ближайшие дни, что позволит энергосистеме выдержать нагрузку без аварийных отключений.
Также Кабинет Министров Украины выделит более 6 миллиардов гривен из резервного фонда для усиления защиты критической инфраструктуры. За эти средства будут защищены объекты топливно-энергетического комплекса, железнодорожного транспорта, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.