Які регіони атакувала Росія?

Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Кіровоградській та Сумській областях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

У відомстві додали, що складною також залишається ситуація на Чернігівщині.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині російська армія вдарила по енергетиці на території Новоукраїнськго району.

За інформацією очільника ОВА Андрія Райковича, попередньо атака минула без жертв.

Без світла внаслідок удару залишились 19 населених пунктів.

Сумська область

За інформацією Сумської ОВА, за добу до ранку 24 жовтня, російські війська здійснили 54 обстріли по 18 населених пунктах в 11 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксували обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

У 6 громадах ворог поцілив по об'єктах цивільної інфраструктури.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині, за даними ОВА, ворог поцілив БПЛА по Павлоградському району – атакував інфраструктуру.

Також росіяни вдарили безпілотниками вдарив безпілотниками по Покровській громаді та понівечив інфраструктуру.

Яка ситуація в енергосистемі?

В Міненерго зазначили, що наразі енергетики в постраждалих районах працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Разом з тим на сьогодні в Україні заплановані графіки погодинних відключень. Вони діятимуть у більшості областей з 07:00 до 23:00.

Споживачів закликають економити електроенергію, щоб ще більше не перенапружувати енергосистему.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему,

– наголосили в Міненерго.

Варто знати! Актуальні графіки відключення світла можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго у своєму регіоні.

Коли скасують відключення світла?