Без длительного эффекта: каковы реальные последствия украинских атак на российские НПЗ

Несмотря на регулярные атаки Украины на российские нефтяные объекты, часть из них восстанавливает работу очень быстро. Ожидалось, что эффект от украинских ударов будет более масштабным, но на сейчас уже удалось остановить рост экспорта.

Что известно об атаках на НПЗ России?

О том, как украинские удары влияют на экспорт российской нефти, говорится в материале The Wall Street Journal.

Как пишет издание, в течение последних недель БпЛА из Украины активно атаковали нефтяные объекты России. Например, терминал в Туапсе. Местные СМИ писали, что последняя атака была четвертой с середины апреля.

В то же время с украинской стороны Владимир Зеленский подтверждал удары по энергетике в России. Он назвал атаки "дальнобойными санкциями".

Однако несмотря на разрушения объектов, на некоторых из них восстанавливают работу за пару дней. В комментарии для издания Рональд Смит, основатель консалтинговой компании Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners, рассказал, что такие удары хоть и выглядят масштабно, и не имеют соответствующих последствий. То есть в работе атакованных или поврежденных объектов нет длительных сбоев.

Известно, что локальные поражения в Балтийском и Черном морях Россия компенсирует через большее количество поставок от Арктики и Тихого океана. В течение апреля экспорт нефти из России (морем) был на уровне 3,5 миллиона баррелей в сутки.

Заметьте! Показатель почти не изменился с марта 2026 года. И одновременно стал на 2% выше по сравнению с соответствующим месяцем 2025 года.

Эксперты отмечают, что несмотря на отсутствие больших результатов, Украина все же ограничила рост экспорта.

Хотя объемы не снизились так сильно, как можно было ожидать, они и не выросли,

– добавил Рональд Смит.

Лучшим по процентам сокращения за апрель является экспорт:

мазута, -34%;

дизтоплива, -12%.

Также эксперты проанализировали доходы Кремля за время войны в Иране. Из-за ограничения Ормузского пролива, ряд стран вынужденно обращается к России. Для них это единственный вариант, чтобы избежать дефицита. В то же время страна пользуется ситуацией, поэтому стоимость ресурса значительно возросла.

Заметьте! По последним данным сайта "Минфин" по состоянию на 30 апреля нефть марки Urals стоила 112,05 доллара за баррель. Зато в канун начала войны в Иране, 27 февраля 2026 года, нефть соответствующей марки торговалась по 58,94 доллара/баррель. То есть с начала войны на Ближнем Востоке стоимость нефти российской марки выросла на 90,1%, или в 1,9 раза.

Так, течение марта 2026 года Россия получила 19 миллиардов долларов от нефти и нефтепродуктов. Это фактически вдвое больше по сравнению с февралем текущего года.

Аналитики говорят, что пока не это составляет значительного эффекта на бюджет России. Однако если конфликт в Иране будет длительным и цены продолжат расти – Россия может получить свою выгоду от этого.

Какие последствия имеет Россия от ударов по НПЗ?

Во время Киевского форума по безопасности, Кирилл Буданов рассказал, что удары Украины направлены на лишение России ресурсов для ведения войны. Об этом пишет УНИАН.

Руководитель Офиса президента отмечал, что атаки по НПЗ это так называемые нефтяные санкции, которые прежде всего повлияют на выполнение Россией заключенных ранее контрактов.

Недовыполненные контракты – здесь гораздо интереснее. То есть, Россия получит имиджевый удар. Это самое важное, потому что это будет влиять... Эти наши нефтяные санкции когда-то кончатся, когда закончится война. Все равно – это когда-то произойдет. А вот имиджевый удар будет работать еще очень долго, потому что ставится под сомнение (статус) России как надежного поставщика, который может поставить свое сырье вовремя в страну назначения,

– пояснил Буданов.

Зато в комментарии для 24 Канала военный эксперт Павел Нарожный объяснял, что уничтожение российских НПЗ является важным, но не ключевым. Удар и последствия могут серьезно повлиять на экономику России и на армию. Однако нельзя утверждать, что "это полностью может остановить их военную машину".

То есть от локальных ударов по нефтеперерабатывающим заводам есть своеобразное давление, но эксперт отмечает, что в разы целесообразнее атаковать нефтяные порты России. По словам Нарожного, остановить отгрузки и повредить инфраструктуру – более серьезные последствия, в частности для экономики и финансирования военных.

Что нужно знать об экономике России?

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков подтвердил спад в экономике страны. Правда, он отметил, что процесс ожидаемый и происходит спланировано для поддержания дальнейшей стабильности.

В то же время чиновник отметил, что правительство России вместе с президентом уже ищут решение на улучшение ситуации.

В отдельном комментарии Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, отметил, что доход России от продажи нефти во время войны в Иране увеличился. Однако на фоне общего дефицита (в течение января-марта 2026 года показатель превышает 4,5 триллиона рублей) доходы являются "каплей в море".

То есть даже когда россияне получают дополнительные миллиарды от продажи нефти, надо учитывать, что они тратят в разы больше. Покрыть весь дефицит в бюджете от нефтяных поступлений – не получится.