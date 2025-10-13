Российские власти не признают топливного кризиса, но готовы платить миллиарды, чтобы обеспечить рынок бензином и дизелем. Глава Кремля Владимир Путин ослабил правила предоставления субсидий для нефтеперерабатывающих заводов России.

Зачем Путин выделяет субсидии НПЗ?

Новый указ Путина позволит НПЗ получать миллиарды рублей в виде государственной помощи после разрушительных атак украинских дронов на их инфраструктуру, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Указ предусматривает, что нефтеперерабатывающие заводы смогут получать субсидии даже в случае, если оптовые цены на бензин и дизель на топливном рынке будут значительно выше предельных показателей. Такое правило будет действовать с 1 октября до 1 мая следующего года.

Послабления должны стимулировать НПЗ России поставлять топливо на внутренний рынок, даже если отправлять бензин и дизель на экспорт выгоднее.

Правительство обязалось компенсировать разницу в виде субсидий, если рыночные оптовые цены на бензин не превышают 10% от установленного порога, а на дизель – 20%.

Важно! В прошлом году российские власти потратили на субсидии для НПЗ 1,8 триллиона рублей, что составляет около 22 миллиардов долларов. Однако в 2025 году за первые 9 месяцев выплаты уменьшились до 716 миллиардов рублей.

Как растут цены на топливо в России?

В то же время с начала 2025 года Украина увеличила интенсивность дроновых атак на нефтеперерабатывающие заводы России. Из-за этого заводы уменьшили объемы переработки нефти, дефицит топлива резко обострился, что вызвало рост цен по всей стране.

По данным Росстата, только в сентябре розничные цены в России в среднем подскочили до максимума с 2018 года – на 2,58%.

А в годовом исчислении цены на российских АЗС в 2025-м увеличились на 12,73%, установив рекорд за последние 14 лет.

Важно! Последний раз бензин так стремительно дорожал в России еще в декабре 2011 года.

Как растет топливный кризис в России?