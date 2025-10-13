Російська влада не визнає паливної кризи, але готова платити мільярди, аби забезпечити ринок бензином та дизелем. Глава Кремля Володимир Путін послабив правила надання субсидій для нафтопереробних заводів Росії.

Навіщо Путін виділяє субсидії НПЗ?

Новий указ Путіна дозволить НПЗ отримувати мільярди рублів у вигляді державної допомоги після руйнівних атак українських дронів на їхню інфраструктуру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Указ передбачає, що нафтопереробні заводи зможуть отримувати субсидії навіть у випадку, якщо оптові ціни на бензин і дизель на паливному ринку будуть значно вищими за граничні показники. Таке правило діятиме з 1 жовтня до 1 травня наступного року.

Послаблення мають стимулювати НПЗ Росії постачати пальне на внутрішній ринок, навіть якщо відправляти бензин та дизель на експорт вигідніше.

Уряд зобов'язався компенсувати різницю у вигляді субсидій, якщо ринкові оптові ціни на бензин не перевищують 10% від встановленого порогу, а на дизель – 20%.

Важливо! Минулого року російська влада витратила на субсидії для НПЗ 1,8 трильйона рублів, що складає близько 22 мільярдів доларів. Проте у 2025 році за перші 9 місяців виплати зменшилися до 716 мільярдів рублів.

Як ростуть ціни на пальне в Росії?

Водночас від початку 2025 року Україна збільшила інтенсивність дронових атак на нафтопереробні заводи Росії. Через це заводи зменшили обсяги переробки нафти, дефіцит пального різко загострився, що викликало зростання цін по всій країні.

За даними Росстату, лише у вересні роздрібні ціни в Росії в середньому підскочили до максимуму з 2018 року – на 2,58%.

А в річному розрахунку ціни на російських АЗС у 2025-му збільшилися на 12,73%, встановивши рекорд за останні 14 років.

Важливо! Востаннє бензин так стрімко дорожчав у Росії ще у грудні 2011 року.

Як росте паливна криза в Росії?