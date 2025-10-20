Москва продолжает регулярно бить по газовой инфраструктуре Украины. Только с начала октября россияне по меньшей мере 6 раз ударили по объектам добычи газа.

Как будут компенсировать потери газодобычи?

Потери газодобычи, вызванные этими атаками, планируют компенсировать за счет импорта. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник на форуме "Энергия, что держит Украину", передает 24 Канал.

Смотрите также Подготовка к отопительному сезону завершается: насколько заполнены газовые хранилища в Украине

Мы понимаем, что враг не остановится. И он это фактически подтвердил тем, что с начала октября мы получили 6 ударов, и они продолжаются. Продолжаются последовательно, по различным объектам,

– заявил Колесник.

Он добавил, что добыча газа соответственно оказалась под риском, поэтому ее необходимо компенсировать и страховать путем дополнительного импорта.

Для этого Минэнерго разработало соответствующую стратегию, которая предусматривает:

диверсификацию маршрутов поставок – сейчас идет работа над увеличением мощностей на украинско-польской границе;

использование трансбалканского газопровода.

По словам Колесника, стоимость транспортировки газа из европейских терминалов уже сравнялась.

Различные по расстоянию маршруты имеют тождественную стоимость, что дает нам возможность иметь различные, более диверсифицированные маршруты поставки и увеличивать гарантированную мощность получения газа как раз во время отопительного сезона,

– добавил заместитель министра.

Где возьмут деньги на импорт газа?

Однако для дополнительного импорта газа нужны деньги. Поэтому Украина ведет переговоры с европейскими партнерами, Европейским банком реконструкции и развития, Канадой, США, Норвегией и тому подобное.

Цель этих переговоров – нарастить финансирование, в частности, НАК "Нафтогаза" и иметь гарантированные контракты и покрывать ежемесячное потребление газа в течение отопительного сезона, тем самым компенсируя объем поднятия топлива из подземных газохранилищ.

Конечно, мы имеем сценарии работы для каждой газораспределительной сети, исходя из группы риска атак. То есть мы прогнозируем эти сценарии, если атаки будут продолжаться, то как должна функционировать система,

– добавили в Минэнерго.

Важно! В октябре "Нафтогаз" подписал историческое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 миллионов евро. эти средства направят на импорт газа ля обеспечения газоснабжения украинцев после атак России на украинскую инфраструктуру, как отметили в компании.

Удары России по энергетике Украины: что надо знать?