Москва продовжує регулярно бити по газовій інфраструктурі України. Лише від початку жовтня росіяни щонайменше 6 разів вдарили по об'єктах видобутку газу.

Як компенсуватимуть втрати газовидобутку?

Втрати газовидобутку, спричинені цими атаками, планують компенсувати за рахунок імпорту. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник на форумі "Енергія, що тримає Україну", передає 24 Канал.

Ми розуміємо, що ворог не зупиниться. І він це фактично підтвердив тим, що з початку жовтня ми отримали 6 ударів, і вони продовжуються. Продовжуються послідовно, по різних об'єктах,

– заявив Колісник.

Він додав, що видобуток газу відповідно опинився під ризиком, тому його необхідно компенсувати і страхувати шляхом додаткового імпорту.

Для цього Міненерго розробив відповідну стратегію, яка передбачає:

диверсифікацію маршрутів постачання – зараз йде робота над збільшенням потужностей на українсько-польському кордоні;

використання трансбалканського газопроводу.

За словами Колісника, вартість транспортування газу з європейських терміналів уже зрівнялася.

Різні за відстанню маршрути мають тотожну вартість, що дає нам можливість мати різні, більш диверсифіковані маршрути постачання і збільшувати гарантовану потужність отримання газу як раз під час опалювального сезону,

– додав заступник міністра.

Де візьмуть гроші на імпорт газу?

Однак для додаткового імпорту газу потрібні гроші. Тому Україна веде переговори з європейськими партнерами, Європейським банком реконструкції та розвитку, Канадою, США, Норвегією тощо.

Мета цих переговорів – наростити фінансування, зокрема, НАК "Нафтогазу" та мати гарантовані контракти та покривати щомісячне споживання газу протягом опалювального сезону, тим самим компенсуючи об'єм підняття палива з підземних газосховищ.

Звісно, ми маємо сценарії роботи для кожної газорозподільчої мережі, виходячи з групи ризику атак. Тобто ми прогнозуємо ці сценарії, якщо атаки продовжуватимуться, то як повинна функціонувати система,

– додали в Міненерго.

Важливо! У жовтні "Нафтогаз" підписав історичну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 мільйонів євро. ці кошти спрямують на імпорт газу ля забезпечення газопостачання українців після атак Росії на українську інфраструктуру, як зазначили в компанії.

