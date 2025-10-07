Последняя атака России вызвала обесточивание в пяти областях Украины. Решением для усиления устойчивости энергосистемы могут стать парки батарей, однако позволят ли они полностью избегать блэкаутов – рассказываем далее.

Как помогут Украине парки батарей?

В условиях войны Украина нуждается в рассредоточении генерации, чтобы уменьшить последствия обстрелов энергосистемы Россией. Развитие сети аккумуляторных парков – energy storage – является перспективным направлением для бизнеса и энергетики Украины в целом. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт рынка энергетики Владимир Омельченко.

В сентябре ДТЭК запустила накопители электроэнергии в Киевской и Днепропетровской областях и засекретила их расположение из соображений безопасности.

Парки батарей общей мощностью 200 мегаватт используют для усиления энергосистемы. Однако их сеть нужно развивать, чтобы длительное время обеспечивать светом в случае отключений из-за обстрелов.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Это не означает, что они полностью позволяют избегать в случае мощных атак блэкаута или ограничений электрической энергии. Они несколько усиливают устойчивость энергосистемы для того, чтобы снизить риски отключений, или каких-то действительно серьезных аварий в энергосистеме, вызванных войной. Нужно очень много строить energy storage. Гораздо больше децентрализованной генерации, чем сейчас она есть. Это лишь первый шаг к этой цели.

Заметим! Поставкой аккумуляторных батарей для Украины занимается американская компания Fluence. По данным The Wall Street Journal, они способны поддерживать энергосистему в течение двух часов для 600 тысяч домохозяйств.

Как работают парки батарей?

Аккумуляторные системы способны накапливать, хранить и выдавать электроэнергию в сеть в случае необходимости. Это обеспечивает стабильность и бесперебойность поставок для потребителей.

По словам эксперта Владимира Омельченко, потребность Украины в децентрализованном производстве электроэнергии растет в условиях войны. Ее можно удовлетворить, развивая возобновляемую энергетику.

Сеть небольших объектов генерации затрудняет попытки нанести значительный ущерб энергосистеме за одну атаку, однако, учитывая способ производства, требует накопления произведенной энергии.

Солнечная энергетика практически не может развиваться без систем накопления. Солнечные электростанции негибкие. Они производят много энергии днем и ничего – ночью или когда нет солнца. В зимнюю погоду очень мало генерируют. Чтобы использовать их с большим коэффициентом полезного действия, вводят energy storage. Чтобы днем, когда на солнечных электростанциях производится много электроэнергии, ее можно было накапливать,

– объяснил эксперт.

Накопленную днем энергию из аккумуляторов можно использовать во время вечерних пиков потребления. Таким образом удастся ликвидировать дефицит.

Рынок energy storage в Украине открыли в 2022 году. В феврале того года Верховная Рада приняла законопроект о развитии систем сбережения электроэнергии, которым прописала операторам условия работы на рынке.

Сегодня рынок систем накопления энергии стремительно развивается в мире. Владимир Омельченко говорит, что он является одним из самых динамичных среди всех бизнесов в сфере энергетики и открывает для Украины новые возможности.

Как россияне усиливают атаки на украинскую энергетику?

Массированная атака на энергосистему Украины 7 октября вызвала обесточивание в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях. На Черниговщине ввели почасовые отключения света. Сложной остается ситуация на Сумщине.