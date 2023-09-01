Повышение тарифов на газ: ждать ли украинцам подорожания коммуналки

"Нефтегаз" обслуживает 98% потребителей в Украине, руководство компании объяснило, что будет с тарифами на этот отопительный сезон. Вероятно, коммунальные платежи для украинцев не изменятся.

Как изменятся тарифы на газ

Глава "Нафтогаза" – Алексей Чернышев в телемарафоне объяснил, как изменятся тарифы для предприятий и рядовых потребителей, сообщает 24 Канал. По словам главы компании, цена на газ останется на довоенном уровне.

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Алексей Чернышев Глава "Нафтогаза" Должен успокоить наших потребителей. Цена на газ остается стабильной. Для наших постоянных потребителей, домохозяйств – это 7,96 гривен. То есть та, которая была в прошлом году.

А вот теплопроизводители будут покупать газ по цене 7,42 гривны за кубометр.

Правительство приняло соответствующее постановление, которым продолжило действие ПСО. Таким образом, газ по объему будет поставляться по цене 7,42 тысячи для предприятий ТКЭ,

– уточняет Чернышев

Несмотря на распространенный миф о том, что Украина не в состоянии самостоятельно обеспечить свои потребности, Чернышев отмечает, что газа в стране более чем достаточно. По состоянию на данный момент, закупать сырье у партнеров нет нужды. Кроме того, есть вероятность, что у Украины будет избыток газа в своих хранилищах.

Тарифы на газ в Украине сейчас

Хотя "Нафтогаз" и обслуживает большинство потребителей, другие компании-регуляторы также имеют значительный сектор влияния. Сумма ваших коммунальных напрямую зависит от поставщика.

Определите регулятора в соответствии с вашим адресом. Название компании можно узнать в интернете или увидеть на старых платежках.