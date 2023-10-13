Когда Украина перестанет транспортировать российский газ

Российский газ продолжает поступать в страны ЕС через украинскую ГТС. При этом у "Нафтогаза" нет в этом никакого интереса.

Алексей Чернышев – глава НАК "Нафтогаз Украины" – в эфире телемарафона рассказал, что у Украины нет никакого интереса в этом, информирует 24 Канал. В то же время транзит газа продолжается в интересах стран ЕС.

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На сегодня через газотранспортную систему Украины продолжается частичный транзит газа. Он продолжается в интересах ЕС. Особенно тех стран, у которых нет другого источника поступления природного газа,

– подчеркнул Чернышев.

Когда Украина прекратит транзит российского газа

Без сомнения, Украина прекратит транзит российского газа. Чернышев назвал это "вопросом времени". ЕС стратегически постепенно отказывается от "голубого топлива" из страны-террористки.

"А собственная добыча, увеличение украинской добычи может дополнительно обеспечить европейцев тем объемом природного газа, который будет дополнительно произведен в Украине", – говорится в сообщении.

Потребление газа в странах ЕС должно достигнуть уровня "ноль" уже в 2027 году. Украина получает транзитную плату. В частности, за поставки газа в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.