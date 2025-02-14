Будет ли Украина поставлять газ и электричество в Европу: Зеленский дал четкий ответ

Вопрос поставок СПГ из США и экспорт электроэнергии в Европу обсуждается уже длительное время. Президент Владимир Зеленский дал четкий ответ, когда и при каких условиях это возможно.

Готова ли Украина стать газовым хабом Европы

Во время пресс-конференции в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина открыта к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из США через LNG-терминалы в Европу, передает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Владимир Зеленский Президент Украины Мы предлагаем и совпадаем в этом вопросе с Соединенными Штатами. Мы сказали, что выступаем за поставки LNG-газа, чтобы отрезать и обеспечить независимость всей Европы.

Зеленский отметил, что Украина имеет 30 миллиардов кубических метров газа в своих газохранилищах, может обеспечить его хранение и быть газовым хабом для Европы. По его словам, сеть поставок газа в Европу полностью функционирует, поэтому страна готова к этому.

Вся сеть есть, мы везде выходим в Европу. Мы готовы брать LNG и давать Европе. Мы это можем делать,

– утверждает Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Украина имеет достаточно электрической энергии. В случае, когда война закончится, то будет обеспечен профицит электроэнергии, а также построены новые блоки. То есть, страна готова полностью поставлять электрическую энергию.

Зеленский отметил, что если европейские или американские компании хотят инвестировать в энергетику, Украина готова к сотрудничеству, и они поддерживают такую инициативу.