Запасы газа исчерпаны: Украина готовится к масштабному импорту газа

Из-за массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украина исчерпала свои газовые запасы, что привело к значительному дефициту топлива. Вследствие этого страна готовится к рекордному импорту газа.

Сколько голубого топлива нужно Украине

Как отметил директор D.Trading Дмитрий Сахарук, представляющий трейдинговое подразделение крупнейшей частной энергетической компании Украины DTEK, Украине понадобится до 5 миллиардов кубометров газа в период с апреля 2025 по апрель 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Это значительно превышает показатели предыдущих лет, когда импорт газа составлял всего 1 миллиард кубометров. Высокий спрос обусловлен как растущим дефицитом, так и потребностью в обеспечении стабильности энергосистемы.

Есть ли еще у Украины запасы газа в хранилищах Сахарук отмечает, что буферный запас газа в подземных хранилищах исчерпан, и для стабильности системы необходимо пополнять запасы. Украина вынуждена покупать газ в Европе из-за глобального дефицита. Цены уже выросли из-за сезона накопления запасов, что делает импорт дороже.

Какой ущерб нанесла Россия газовой инфраструктуре Украины

Российские удары нанесли значительный ущерб газовой инфраструктуре Украины. Если раньше основными целями были коллекторные пункты для очистки и транспортировки газа, то последние атаки привели к уменьшению добычи газа компанией "Нафтогаз" почти на треть.

Многие эксперты считают, что реальные последствия атак гораздо серьезнее, чем сообщается официально, что затрудняет прогнозирование потребностей в поставках на следующий отопительный сезон. Это заставило Украину активнее искать альтернативные источники энергии.