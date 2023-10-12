План Б вместе с МВФ: как Украина хочет сохранить международную поддержку

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе за свою свободу. В то же время, наше государство нуждается в дополнительном плане с МВФ.

Андрей Пышный – глава НБУ – объяснил, что Украина нуждается в дополнительном плане с МВФ. Речь идет о продолжении международной финансовой поддержки Украины на протяжении 2024 года.

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Соответствующее заявление он сделал во время встречи с Гитой Гопинат – заместителем директора-распорядителя МВФ. Пышный отметил, что турбулентность может произойти где угодно и в любое время. Необходимо разработать системный глобальный предохранитель.

Мы должны разработать наш совместный детальный "План Б", чтобы обеспечить устойчивость программы расширенного финансирования и сохранить макрофинансовую устойчивость Украины в любых условиях,

– говорится в сообщении.

Постоянное представительство МВФ – снова Украине

В МВФ по состоянию на октябрь 2023 заявили, что в Украину вернулось их постоянное представительство.

"Я рада объявить о возобновлении работы Постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы продолжаем углублять наше сотрудничество с Украиной", – подчеркнула Кристалина Георгиева.

Кроме того, в сентябре этого года МВФ начал миссию в Варшаве по подготовке ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).