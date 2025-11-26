Украина договорились с МВФ о новой программе на более чем 8 миллиардов долларов
- Украина и МВФ согласовали новую четырехлетнюю программу финансовой поддержки на 8,2 миллиарда долларов, окончательное решение еще должен принять Совет исполнительных директоров Фонда.
- Программа направлена на покрытие первоочередных расходов государства, поддержку макрофинансовой стабильности и реализацию ключевых реформ, включая борьбу с теневыми схемами и укрепление институтов.
Украина и Международный валютный фонд согласовали новую четырехлетнюю программу финансовой поддержки. Достигнута договоренность о программе объемом 8,2 миллиарда долларов. Окончательное решение еще должен принять Совет исполнительных директоров Фонда.
Это стало итогом недельной работы миссии МВФ в Киеве под руководством Гэвина Грея. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
О какой программе договорилась Украина и МВФ?
Новое финансирование призвано обеспечить покрытие первоочередных расходов государства, поддержать макрофинансовую стабильность и способствовать привлечению дополнительной международной помощи, которая будет оставаться ключевой для Украины в ближайшие годы.
Во-первых, Фонд подтвердил, что украинская экономика остается устойчивой. Несмотря на атаки на энергетическую систему и инфраструктуру, страна удерживает финансовую стабильность и демонстрирует эффективное управление рисками.
Во-вторых, проект бюджета на 2026 год сформирован в соответствии с параметрами новой программы – с акцентом на рациональное использование каждой бюджетной гривны. Кабмин ожидает поддержки парламента при рассмотрении документа в целом.
В-третьих, Украина продолжает реализовывать ключевые реформы. В центре внимания – макростабильность, контроль долговой нагрузки, повышение прозрачности и укрепление институтов. Государство настроено и дальше бороться с теневыми схемами, усиливать антикоррупционные механизмы и упорядочивать управление в государственном секторе. Продолжается обновление системы корпоративного управления на госпредприятиях, а также продолжается конкурс на руководителя таможенной службы.
Благодарна команде Международного валютного фонда за поддержку в течение всех лет полномасштабного вторжения в это определяющее для нашей страны время. Ожидаем утверждения программы Исполнительным советом МВФ,
– отметила Свириденко.
МВФ обеспокоен некоторыми бюджетными мерами в Украине
МВФ обеспокоен налоговыми льготами для перерабатывающей промышленности и самозанятых.
По мнению кредитора, такие меры могут осложнить уже и без того неустойчивое финансовое положение Киева.
В августе МВФ выразил обеспокоенность налоговым законодательством в письме к главе парламентского комитета по финансам Даниилу Гетманцеву. Подобные замечания также были направлены премьер-министру Юлии Свириденко, которая ответила, что законопроекты, которые вызвали беспокойство, еще не были окончательно приняты.