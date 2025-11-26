Україна домовилася з МВФ про нову програму на понад 8 мільярдів доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд узгодили нову чотирирічну програму фінансової підтримки. Досягнуто домовленості щодо програми обсягом 8,2 мільярда доларів. Остаточне рішення ще має ухвалити Рада виконавчих директорів Фонду.

Це стало підсумком тижневої роботи місії МВФ у Києві під керівництвом Гевіна Грея. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Про яку програму домовилась Україна і МВФ?

Нове фінансування покликане забезпечити покриття першочергових видатків держави, підтримати макрофінансову стабільність та сприяти залученню додаткової міжнародної допомоги, яка залишатиметься ключовою для України у найближчі роки.

По-перше, Фонд підтвердив, що українська економіка залишається стійкою. Попри атаки на енергетичну систему й інфраструктуру, країна втримує фінансову стабільність і демонструє ефективне управління ризиками.

По-друге, проєкт бюджету на 2026 рік сформовано відповідно до параметрів нової програми – з акцентом на раціональне використання кожної бюджетної гривні. Кабмін очікує підтримки парламенту під час розгляду документа в цілому.

По-третє, Україна продовжує реалізовувати ключові реформи. У центрі уваги – макростабільність, контроль боргового навантаження, підвищення прозорості та зміцнення інституцій. Держава налаштована й далі боротися з тіньовими схемами, посилювати антикорупційні механізми та впорядковувати управління у державному секторі. Триває оновлення системи корпоративного управління на держпідприємствах, а також продовжується конкурс на керівника митної служби.

Вдячна команді Міжнародного валютного фонду за підтримку протягом усіх років повномасштабного вторгнення у цей визначальний для нашої країни час. Очікуємо на затвердження програми Виконавчою радою МВФ,

– зазначила Свириденко.

МВФ занепокоєний деякими бюджетними заходами в Україні