14,6 миллиарда кубометров уже в хранилищах: Шмыгаль рассказал, хватит ли газа на зиму
Украина продолжает подготовку к предстоящему отопительному сезону 2026 – 2027 годов. К концу августа в подземных резервуарах удалось накопить уже 14,6 миллиарда кубометров природного газа.
Хватит ли газа на зиму
В настоящее время страна достигла целевого показателя наполненности газохранилищ, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
По словам министра, по объему газовых запасов Украина уже готова к осенне-зимнему периоду.
Украина накопила газ, необходимый для базового сценария прохождения зимы. В украинских подземных хранилищах сейчас находится 14,6 миллиарда кубометров газа,
– отметил Шмыгаль.
Более того, необходимого уровня наполненности резервуаров удалось достичь на месяц раньше запланированного срока.
Кто обеспечил накопление запасов
Шмыгаль поблагодарил украинские газодобывающие компании, Оператора ГТС Украины, "Нафтогаз" и работников топливно-энергетического комплекса, которые обеспечивали формирование запасов.
Спасибо всем, кто ежедневно работает над этим результатом и продолжает обеспечивать стабильность газовой отрасли и энергетическую безопасность Украины,
– добавил министр.
В то же время это не означает завершения всей подготовки к зиме, ведь правительство продолжает работать по другим направлениям.
Добавим, что ранее Минэнерго определило 14,6 миллиарда кубометров в качестве целевого показателя к началу отопительного сезона.
При этом критически необходимым минимумом называли 13,2 миллиарда кубометров. Именно такой объем, по оценке ведомства, должен позволить пережить зиму даже при низких температурах и массированных атаках.
Напомним, импорт природного газа увеличился из-за российских ударов по объектам газодобычи, которые привели к сокращению внутренней добычи. В частности, в 2026 году значительно увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу.