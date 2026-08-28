Чи вистачить газу на зиму

Наразі країна досягла цільового показника наповненості газосховищ, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За словами міністра, за обсягом газових запасів Україна вже готова до осінньо-зимового періоду.

Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. В українських підземних сховищах наразі 14,6 мільярда кубометрів газу,

– зазначив Шмигаль.

Ба більше, потрібного рівня наповненості резервуарів вдалося досягти на місяць раніше від запланованого терміну.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто забезпечив накопичення запасів

Шмигаль подякував українським газовидобувним компаніям, Оператору ГТС України, Нафтогазу та працівникам паливно-енергетичного комплексу, які забезпечували формування запасів.

Дякую усім, хто щодня працює на цей результат і продовжує забезпечувати стабільність газової галузі та енергетичну безпеку України,

– додав міністр.

Водночас це не означає завершення всієї підготовки до зими, адже уряд продовжує працювати за іншими напрямами.

Додамо, що раніше Міненерго визначило 14,6 мільярда кубометрів як цільовий показник на початок опалювального сезону.

Водночас критично необхідним мінімумом називали 13,2 мільярда кубометрів. Саме такий обсяг, за оцінкою відомства, має дати змогу пройти зиму навіть за низьких температур і масованих атак.

Нагадаємо, збільшила імпорт природного газу через російські удари по об’єктах газовидобутку, які призвели до скорочення внутрішнього видобутку. Зокрема, у 2026 році значно наростила імпорт скрапленого природного газу (СПГ) через Польщу.