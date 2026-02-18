Скільки газу надійде через Польщу?
Про це розповів генеральний директор Orlen Іренеуш Фафара, пише ExPro.
За словами керівника, обсяги експорту газу з Польщі суттєво збільшаться у порівнянні з 2025 роком.
- Торік компанія поставила до України приблизно 0,7 мільярда кубометрів газу
- Амбітна мета Orlen у цьому році – наростити постачання більш ніж на 40% у річному вимірі.
Постачання газу до України польська компанія здійснює у рамках контрактів, підписаних з Нафтогазом.
У 2025 році частину природного газу довелося терміново поставити у пікові періоди, щоб покрити потреби українців. Тоді попит був найбільшим після російських атак, які призвели до зупинки газовидобутку в Україні.
Важливо! У 2025 році Росія різко збільшила кількість атак на об'єкти Нафтогазу. Впродовж року вона випустила близько 1 400 дронів та ракет по газовій інфраструктурі України, повідомили в компанії. Як наслідок, видобуток газу довелося призупинити.
Як Польща постачає газ до України?
У листопаді 2025 року компанія Нафтогаз уклала угоду із польською ORLEN про постачання американського скрапленого газу.
За домовленостями, лише у І кварталі цього року компанія із сусідньої країни має поставити близько 300 мільйонів кубометрів СПГ.
Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн кубометрів американського LNG,
– зазначив тоді голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.
Варто знати! Американський газ спочатку проходить через регазифікацію на польському СПГ-терміналі Свіноуйсьце. Вже після цього паливо доставляють в Україну через польсько-український кордон.
Що відомо про імпорт газу у 2026 році?
До України вже надійшла перша у 2026 році партія СПГ з Америки за допомогою компанії ORLEN. Американський газ прибув наприкінці січня, а обсяг першої цьогорічної партії становив майже 100 мільйонів кубометрів.
За оцінками, такого обсягу вистачає приблизно на місяць зимового споживання для близько 700 тисяч домогосподарств.
Наступні поставки американського газу вже законтрактовані й мають надійти в Україну протягом лютого – березня.
Для нарощування імпорту Оператор ГТС України досяг домовленостей із польським оператором Gaz-System щодо збільшення обсягів прокачування з лютого 2026 року, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.