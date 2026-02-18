Скільки газу надійде через Польщу?

Про це розповів генеральний директор Orlen Іренеуш Фафара, пише ExPro.

Дивіться також Рахунки змінилися: скільки коштує доставка газу у 2026 році

За словами керівника, обсяги експорту газу з Польщі суттєво збільшаться у порівнянні з 2025 роком.

Торік компанія поставила до України приблизно 0,7 мільярда кубометрів газу

Амбітна мета Orlen у цьому році – наростити постачання більш ніж на 40% у річному вимірі.

Постачання газу до України польська компанія здійснює у рамках контрактів, підписаних з Нафтогазом.

У 2025 році частину природного газу довелося терміново поставити у пікові періоди, щоб покрити потреби українців. Тоді попит був найбільшим після російських атак, які призвели до зупинки газовидобутку в Україні.

Важливо! У 2025 році Росія різко збільшила кількість атак на об'єкти Нафтогазу. Впродовж року вона випустила близько 1 400 дронів та ракет по газовій інфраструктурі України, повідомили в компанії. Як наслідок, видобуток газу довелося призупинити.

Як Польща постачає газ до України?

У листопаді 2025 року компанія Нафтогаз уклала угоду із польською ORLEN про постачання американського скрапленого газу.

За домовленостями, лише у І кварталі цього року компанія із сусідньої країни має поставити близько 300 мільйонів кубометрів СПГ.

Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн кубометрів американського LNG,

– зазначив тоді голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Варто знати! Американський газ спочатку проходить через регазифікацію на польському СПГ-терміналі Свіноуйсьце. Вже після цього паливо доставляють в Україну через польсько-український кордон.

Що відомо про імпорт газу у 2026 році?