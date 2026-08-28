Хватит ли газа на зиму

В настоящее время страна достигла целевого показателя наполненности газохранилищ, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По словам министра, по объему газовых запасов Украина уже готова к осенне-зимнему периоду.

Украина накопила газ, необходимый для базового сценария прохождения зимы. В украинских подземных хранилищах сейчас находится 14,6 миллиарда кубометров газа,

– отметил Шмыгаль.

Более того, необходимого уровня наполненности резервуаров удалось достичь на месяц раньше запланированного срока.

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Кто обеспечил накопление запасов

Шмыгаль поблагодарил украинские газодобывающие компании, Оператора ГТС Украины, "Нафтогаз" и работников топливно-энергетического комплекса, которые обеспечивали формирование запасов.

Спасибо всем, кто ежедневно работает над этим результатом и продолжает обеспечивать стабильность газовой отрасли и энергетическую безопасность Украины,

– добавил министр.

В то же время это не означает завершения всей подготовки к зиме, ведь правительство продолжает работать по другим направлениям.

Добавим, что ранее Минэнерго определило 14,6 миллиарда кубометров в качестве целевого показателя к началу отопительного сезона.

При этом критически необходимым минимумом называли 13,2 миллиарда кубометров. Именно такой объем, по оценке ведомства, должен позволить пережить зиму даже при низких температурах и массированных атаках.

Напомним, импорт природного газа увеличился из-за российских ударов по объектам газодобычи, которые привели к сокращению внутренней добычи. В частности, в 2026 году значительно увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу.