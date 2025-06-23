Впервые в истории: Украина опередила Россию в торговле с Германией

Товарооборот между Украиной и Германией впервые в истории превзошел объемы торговли страны с Россией. Это произошло в 2024 году.

Отношения между Германией и Украиной

Сейчас торговые отношения между Украиной и ФРГ бурно развиваются в частности в форме межрегиональных и междугородних партнерств, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Читайте также Германия выдала рекордное количество паспортов с 2000-го: среди них – как никогда много для россиян

О ситуации сообщил советник по экономическим вопросам в Посольстве Украины в ФРГ Виталий Иващук, который был участником онлайн-дискуссии "Как российское вторжение изменило экономические отношения Украины и Германии?". Иващук ссылался на данные статистических органов Германии.

Посольство, проанализировав данные немецкой статистики - институции, которая называется Destatis, - по торговле Германии с Украиной, констатирует: в 2024-м впервые с 1992 года, с тех пор как после распада СССР ведется отдельная статистика для Украины и России, наша страна опередила государство-агрессора как торговый партнер ФРГ,

– рассказал Виталий Иващук.

Среди наиболее перспективных для немецкого бизнеса, развития двусторонних торговых отношений и инвестиций, советник Посольства по вопросам экономики восстановления Украины. Он в частности напомнил, что в прошлом году Германия приняла Международную конференцию по вопросам восстановления Украины.

Надеюсь, ФРГ будет активным участником следующей такой конференции в Риме, которая состоится в этом году в июле,

– сказал Иващук.

Также он отметил энергетику (в частности, "зеленую"), IT и цифровизацию. Иващук напомнил о создании в новом правительстве Германии отдельного министерства по последнему пункту, которое будет развивать этот трек.

В первом полугодии этого года мы фиксируем значительное увеличение количества участников от украинского бизнеса, работающего в этой области, в различных профильных мероприятиях, которые происходят в Германии. Идет бурное развитие как по линии международных контактов, так и по линии контактов B2B,

– пояснил советник Посольства по вопросам экономики.

Заметьте! Виталий Иващук отметил и оборонно-промышленный комплекс, где уже наладили тесное сотрудничество и где есть "значительные перспективы развития в ближайшие годы".