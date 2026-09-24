Украина и Австралия подписали соглашение о безопасности: Киев получит десятки миллионов долларов помощи

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами. Соглашение закладывает основу для сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Что известно о соглашении в сфере безопасности между Австралией и Украиной

В частности, документ подтверждает долгосрочную приверженность Австралии Украине, о чем говорится на сайте премьер-министра Австралии.

Кроме того, правительство Австралии предоставит Украине дополнительную помощь в размере 60 миллионов долларов:

45 миллионов долларов в виде оборудования для Сил обороны Австралии;

10 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины;

5 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи.

Таким образом, общий вклад Австралии в поддержку Украины достигнет почти 1,9 миллиарда долларов.

Австралия также присоединится к возглавляемой Великобританией и Норвегией Морской коалиции возможностей для Украины, которая поддерживает развитие украинских Военно-морских сил.

Участие Австралии позволит получить опыт в области передовых морских возможностей и их применения, что поможет усовершенствовать и укрепить собственные возможности страны.

Правительство Австралии также сегодня ввело дополнительные санкции против России, доведя общее количество санкций против России и ее сторонников почти до 1 900, а количество судов "теневого флота" в санкционных списках – почти до 300.

Владимир Зеленский отметил, что соглашение в сфере безопасности открывает еще больше возможностей для углубления партнерства между странами.

Владимир Зеленский Президент Украины поблагодарил за эту важную помощь и заверил премьер-министра, что Украина готова в ответ делиться своим опытом и технологиями. Морские дроны, наземные платформы, системы с искусственным интеллектом – все это не ограничивается исключительно боевым применением и может значительно помочь укрепить национальную безопасность. Договорились, что наши команды поработают над подготовкой Drone Deal.

Он также отметил, что Австралия ввела новый пакет санкций против "российских пособников и судов теневого флота".

Очень правильный сигнал сейчас, когда в Европе предпринимаются попытки исключить из санкционных списков путинских олигархов,

– добавил Зеленский.

Напомним, что российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана исключили из санкционных списков ЕС. Это решение было окончательно одобрено 22 сентября.