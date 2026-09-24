Що відомо про безпекову угоду між Австралією та Україною

Зокрема, документ підтверджує довгострокову відданість Австралії Україні, про що йдеться на сайті прем'єр-міністра Австралії.

Крім того, уряд Австралії надасть Україні додаткові 60 мільйонів доларів допомоги:

45 мільйонів доларів у вигляді обладнання для Сил оборони Австралії;

10 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України;

5 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Таким чином, загальний внесок Австралії в підтримку України сягне майже 1,9 мільярда доларів.

Австралія також приєднається до очолюваної Великою Британією та Норвегією Морської коаліції спроможностей для України, яка підтримує розвиток українських Військово-морських сил.

Участь Австралії дасть змогу отримати досвід щодо передових морських спроможностей та їхнього застосування, що допоможе вдосконалити й посилити власні спроможності країни.

Уряд Австралії також сьогодні запровадив додаткові санкції проти Росії, довівши загальну кількість санкцій проти Росії та її прихильників майже до 1 900, а кількість суден "тіньового флоту" у санкційних списках – майже до 300.

Володимир Зеленський зазначив, що безпекова угода відкриває ще більше можливостей поглиблювати партнерство між країнами.

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Володимир Зеленський Президент України Подякував за цю важливу допомогу та запевнив Прем’єр-міністра, що Україна готова у відповідь ділитися нашим досвідом і технологіями. Морські дрони, наземні платформи, системи зі штучним інтелектом – усе це не обмежується виключно бойовим застосуванням і може значно допомогти посилити національну безпеку. Домовилися, що наші команди попрацюють над підготовкою Drone Deal.

Він також відзначив, що є новий санкційний пакет Австралії проти "російських поплічників і суден тіньового флоту".

Дуже правильний сигнал зараз, коли у Європі йдуть спроби виключити із санкційних списків путінських олігархів,

– додав Зеленський.

Нагадаємо, що російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана виключили із санкційних списків ЄС. Це рішення остаточно схвалили 22 вересня.