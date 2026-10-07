Мощный транш от ЕС: Украина получила еще 1,2 миллиарда евро на оружие

Европейские партнеры продолжают оказывать финансовую поддержку нашему государству в условиях полномасштабной войны. Очередное поступление средств позволит существенно усилить обеспечение военных нужд.

Какую сумму получило государство и куда пойдут эти деньги?

Украина пополнила свой бюджет еще на 1,2 миллиарда евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Эти средства правительство планирует немедленно направить на первоочередные оборонные нужды нашей страны, о чем пишет премьер-министр Сергей Корецкий.

Продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы остальная часть предусмотренного финансирования поступила своевременно и в полном объеме,

– отметил глава правительства.

По его словам, с учетом этого транша общая сумма оборонного финансирования в рамках этой европейской программы уже достигла почти 13 миллиардов евро. Премьер также выразил благодарность председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссару Андрюсу Кубилюсу и всем государствам-членам ЕС за последовательный удар по планам врага путем укрепления обороноспособности Украины.

Что известно о предыстории финансовой поддержки?

Программа Ukraine Support Loan стала одним из ключевых инструментов макрофинансовой стабильности для нашего государства в условиях затянувшейся войны. Ранее европейские лидеры неоднократно подчеркивали, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько это будет необходимо для победы над агрессором.

Важно! Регулярные транши позволяют не только удерживать экономический фронт, но и оперативно удовлетворять критические потребности армии, снимая часть нагрузки с внутренних налоговых ресурсов.

Между тем ситуация на фронте диктует новые правила игры, вынуждая военное руководство кардинально изменять подходы к обеспечению армии. Некоторые предыдущие договоренности с поставщиками утратили актуальность, поэтому государство перенаправляет финансовые потоки.