Украина получила почти 2,9 миллиарда евро от ЕС, – Зеленский

Украина получила новую помощь в рамках программы Ukraine Facility. В пятницу, 2 сентября, Киеву было выделено 2,9 миллиарда евро в качестве поддержки.

Что известно о выделении новой помощи

Эти средства помогут обеспечить макрофинансовую стабильность Украины и укрепить нашу обороноспособность, что сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Президент Украины Благодарю президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и государства-члены Европейского Союза за решение о выплате Украине 2,9 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility. Очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую стабильность Украины и укрепить нашу обороноспособность.

Зеленский подчеркнул, что совместная работа продолжается в полной координации, чтобы реализовать все договоренности.

Напомним, что о выплате, предоставляемой в рамках программы Ukraine Facility, стало известно еще в сентябре.

Дело в том, что Украина выполнила 84 из 95 целевых показателей, необходимых для получения финансирования. Это примерно 88% показателей.