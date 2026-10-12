Газа хватит всем: почему Украина разрешила частным компаниям экспортировать газ в ЕС

Энергетический рынок нашей страны стоит на пороге кардинальных изменений, которые еще несколько лет назад казались невозможными. Правительство приняло неожиданное решение о продаже природного газа за рубеж, воспользовавшись уникальной ситуацией на международной арене.

Почему возникла разница в ценах и кто сможет продавать газ за границу

Впервые за годы полномасштабной войны Кабмин разрешил частным добывающим компаниям экспортировать 15% от объемов собственной добычи природного газа в страны Европейского Союза. Такой шаг стал возможен благодаря тому, что Украина накопила в подземных хранилищах более 15,6 миллиарда кубометров газа, превысив правительственные планы, о чем сообщает издание "Наши деньги".

В настоящее время на европейских хабах наблюдается острый дефицит энергоресурсов, спровоцированный геополитической напряженностью, в частности обострением отношений между США и Ираном, что нарушило логистику поставок. Из-за этого стоимость газа на границе с Украиной взлетела до 48 гривен за кубометр без НДС.

Важно! В то же время внутри нашей страны котировки держатся на уровне 19 гривен за кубометр. "Украина впервые располагает достаточными запасами газа собственной добычи из-за разрушения промышленности, ведь потребление в стране существенно упало", – объясняют аналитики. Благодаря этой колоссальной разнице в ценах частные компании смогут заработать почти втрое больше, что обеспечит государству дополнительную валютную выручку и налоговые поступления в условиях жесткого дефицита бюджета.

Как страна подготовилась к отопительному сезону

Накануне зимы государственный монополист "Нафтогаз" заключил рекордные соглашения на сумму 110 миллиардов гривен для обеспечения различных групп потребителей с октября до конца марта 2027 года.

Всего на текущий отопительный сезон зарезервировано максимум 13,6 миллиарда кубометров газа. Этого объема вполне достаточно для комфортного перезимовки, если российские оккупанты не смогут нанести критический ущерб инфраструктуре поставок из хранилищ конечным потребителям.

Ранее мы писали, что в этом году Отопительный сезон готовит европейцам неприятный сюрприз, который может существенно опустошить их кошельки. Ситуация на энергетическом рынке обостряется, вынуждая правительства искать экстренные пути спасения.