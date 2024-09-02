Импорт электроэнергии в Украину уменьшился почти вдвое в августе

В августе 2024 года Украина сократила импорт электроэнергии почти вдвое. По сравнению с предыдущим месяцем импорт снизился на 43%, до примерно 474 тысяч мегаватт-часов.

Как изменился импорт электроэнергии

Больше всего уменьшился импорт из Польши, который сократился на 57,5% до 48,2 тысяч мегаватт-часов. Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, которая обеспечивает 43%.

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Также сообщается, что экспорт электроэнергии прекращен с 12 мая 2024 года.

Важно! В сообщении указано, что экспорт электроэнергии прекращен с 12 мая 2024 года.

По сравнению с августом 2023 года, импорт электроэнергии вырос в четыре раза.

К слову! За июнь-август 2024 года было импортировано более 2,1 миллиона мегаватт-часов электроэнергии, что почти втрое превышает общий объем импорта за весь 2023 год.