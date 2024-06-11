Украинцев призывают отложить выход на пенсию: в Минсоцполитики объяснили, почему

Украинцев призывают работать как можно дольше. В Минсоцполитики рассказали, что сейчас в Украине есть несколько существенных обстоятельств, из-за которых стоит выходить на пенсию позже.

Почему украинцам нужно дольше работать

Заместитель министра соцполитики Дарья Марчак отметила, что украинцам стоит знать, почему для них более выгодно будет выходить на пенсию позже. Прежде всего по ее словам, это значительно увеличит размер пенсионных выплат.

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Другой аспект, это то, что украинцам нужно как можно дольше работать. Дело в том, что по сравнению с другими странами Европы, в Украине сейчас самый маленький пенсионный возраст, а также самая тяжелая демографическая ситуация и большой дефицит кадров.

Дарья Марчак заместитель министра Социальной политики Украины У нас сегодня значительная часть пенсионеров выходят на пенсию раньше, чем в 60 лет или даже чем в 55 лет. Поэтому прежде всего нам нужно сделать так, чтобы правила выхода на пенсию были равными. Повышать пенсионный возраст для одних, в то время, как значительное количество граждан может выходить на пенсию до достижения этого возраста (иногда существенно раньше), – это пытаться решить проблемы системы за счет тех, кто и сейчас уже работает дольше других.

То есть, если человек получает сегодня заработную плату на уровне средней по стране, то при наличии 35 лет стажа он имеет право выйти на пенсию в 60 лет. Но если он добровольно отсрочит свой выход на пенсию до 65 лет, то размер пенсии увеличится с 5 424 гривен до 7050 гривен. То есть, аж на 30%.

Увеличение объема ЕСВ

В то же время другим важным фактором является увеличение объема единого взноса, который платят лица, работающие, в Пенсионный фонд. Именно благодаря чему ПФУ сможет платить высокие пенсии тем, кто уже не работает.

Дарья Марчак заместитель министра Социальной политики Украины Сегодня выплачиваются пенсии для 10,5 миллионов пенсионеров. Поколение, которое работает, своими взносами удерживает поколение родителей

Как пояснила Марчак, уплата ЕСВ или частичная уплата с зарплаты приводит к недостаточным средствам в Пенсионном фонде, чтобы выплачивать достойные пенсии. Кроме того, не платя ЕСВ, украинцы уменьшают свои собственные пенсионные права на будущее.