Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Украинцам начислят стаж по уходу за лицом с инвалидностью: какие условия и правила
15 февраля, 09:21
2

Украинцам начислят стаж по уходу за лицом с инвалидностью: какие условия и правила

Валерия Моргун
Основні тези
  • Страховой стаж за уход начисляется для лиц, ухаживающих за людьми, отвечающих определенным критериям.
  • Для подтверждения стажа необходимо получать помощь от органов соцзащиты и иметь соответствующие документы.

Страховой стаж в Украине начисляется за тот период, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию. В частности за этот период ежемесячно должны уплачиваться страховые взносы.

При каких условиях можно получить стаж за уход?

В страховой стаж также засчитываются периоды ухода, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

Читайте также Пенсионный фонд прислал важное сообщение: некоторые украинцы рискуют потерять выплаты

Учесть стаж за уход могут, если речь идет о таких лицах:

  • человек с инвалидностью I группы;
  • лицо, которое достигло пенсионного возраста и по заключению учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе;
  • ребенок с инвалидностью;
  • тяжело больной ребенок, которому не установлена инвалидность.

Лицо, которое ухаживает, должно:

  1. не работать, если оно не достигло пенсионного возраста;
  2. не быть лицом с инвалидностью.

Кроме того, лицо должно получать помощь, надбавку или компенсацию в органах социальной защиты населения, предусмотренные законодательством по месту жительства заявителя,
– добавили в ПФУ.

Обратите внимание! Для подтверждения факта ухода нужны документы, подтверждающие получение помощи от органов соцзащиты.

В частности, в Украине может предоставляться помощь лицу, которое проживает вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе. Об этом говорится на сайте Департамента социальной защиты населения.

Помощь на уход назначается на шесть месяцев и выплачивается ежемесячно.

Размер пособия на уход рассчитывается как:

  1. разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи;
  2. и среднемесячным совокупным доходом семьи за 6 месяцев, что были до месяца, предшествующего месяцу обращения.

Важно! Помощь не может быть больше, чем прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц.

Что еще следует знать о страховом стаже в Украине?

  • В Украине некоторые лица могут получать тройной стаж. Речь идет о депортированных лицах, которые работали во время пребывания на спецпоселении, а также военных, которые проходили службу в районах боевых действий.
  • Также в Украине можно купить стаж. Для того, чтобы приобрести "полный месяц" нужно оплатить не менее 22% от минимальной зарплаты – это 1 902,34 гривны. В то же время за год придется заплатить не менее 22 828,08 гривен.