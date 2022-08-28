Красный Крест оказывает помощь украинцам, приютившим переселенцев: как получить

Тысячи украинцев были вынуждены покинуть свои дома и отправляться в более безопасные регионы Украины. Многих приютили неравнодушные.

Как украинцам, приютившим ВПЛ, получить помощь от Красного Креста

Так, Красный Крест выплачивает финансовую помощь тем украинцам, которые предоставили бесплатную приют переселенцам. При этом статус ВПЛ должен быть подтвержден справкой. Только тогда человек, приютивший такое лицо, смогу получить выплату.

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Размер компенсации составляет 14,77 гривны за одного человека в сутки и 450 гривен за одного человека в месяц.

Как получить помощь: инструкция

Зарегистрируйте свое жилье на сайте "Убежище" ;

В тот же день, но не позднее следующего после регистрации, подайте заявление в органы местного самоуправления. В ней следует указать имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавить копии документов, удостоверяющих их лица;

Если количество ВПЛ, которым вы предоставляете убежище, меняется или люди уезжают – нужно подать заявление с актуальными сведениями в этот же день.

Так, в течение 5 дней органы местной власти могут проверять количество переселенцев и их данные, а также бесплатно ли они проживают.

Если все данные подтвердятся, то финансовую помощь вам будет перечислен переводом на банковский счет через платежную систему PrivatMoney.

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