В Украине сократится уровень безработицы, а зарплаты вырастут

В Украине сокращается уровень инфляции и уменьшается количество безработных. Также Нацбанк прогнозирует, что к 2025 году зарплаты украинцев значительно возрастут.

Почему в Украине станет меньше безработных

Регулятор прогнозирует, что количество безработных среди населения будет снижаться стабильно на несколько процентов в год. Скорее всего в 2024 году он составит 16,9%, а в 2025 году – 14,4%.

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Восстановление экономической активности и постепенное восстановление предприятий – главные факторы снижения безработицы в Украине. В значительной степени на снижение безработицы влияют победы украинской армии на фронте и постепенная деоккупация городов.

Оживление экономики также положительно скажется на развитии страны и, соответственно, спрос на работников в разных сферах будет расти,

– отмечают в НБУ.

Однако уровень безработицы будет оставаться выше, чем до полномасштабного вторжения из-за сохранения значительных диспропорций на рынке труда. Это, в частности, будет объясняться неравномерным экономическим восстановлением по секторам и регионам из-за последствий войны.

Спрос на некоторые вакансии по состоянию на начало июля / Инфографика Нацбанка

Оживление экономики также приведет к постепенному росту спроса на рабочую силу, а значит и трудовых доходов. В послевоенное время их увеличению дополнительно будет способствовать усиление конкуренции с работодателями за рабочую силу.

Рост трудовых доходов возобновится уже в этом году, а в дальнейшем будет ускоряться. Трудовые доходы будут расти как в номинальном, так и реальном измерениях.

Также в НБУ прогнозируют, что в 2023 году уровень инфляции в Украине снизится до 10,6%, а рост ВВП будет на 2,9%. С каждым следующим годом показатели будут улучшаться в результате возрождения украинской экономики. К 2025 году кризисный период должен пройти полностью.