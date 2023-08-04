Почему в Украине станет меньше безработных
Регулятор прогнозирует, что количество безработных среди населения будет снижаться стабильно на несколько процентов в год. Скорее всего в 2024 году он составит 16,9%, а в 2025 году – 14,4%.
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Восстановление экономической активности и постепенное восстановление предприятий – главные факторы снижения безработицы в Украине. В значительной степени на снижение безработицы влияют победы украинской армии на фронте и постепенная деоккупация городов.
Оживление экономики также положительно скажется на развитии страны и, соответственно, спрос на работников в разных сферах будет расти,
– отмечают в НБУ.
Однако уровень безработицы будет оставаться выше, чем до полномасштабного вторжения из-за сохранения значительных диспропорций на рынке труда. Это, в частности, будет объясняться неравномерным экономическим восстановлением по секторам и регионам из-за последствий войны.
Спрос на некоторые вакансии по состоянию на начало июля / Инфографика Нацбанка
Оживление экономики также приведет к постепенному росту спроса на рабочую силу, а значит и трудовых доходов. В послевоенное время их увеличению дополнительно будет способствовать усиление конкуренции с работодателями за рабочую силу.
Рост трудовых доходов возобновится уже в этом году, а в дальнейшем будет ускоряться. Трудовые доходы будут расти как в номинальном, так и реальном измерениях.