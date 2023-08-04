Чому в Україні стане менше безробітних

Регулятор прогнозує, що кількість безробітних серед населення знижуватиметься стабільно на декілька відсотків у рік. Вірогідно у 2024 році він становитиме 16,9%, а у 2025 році – 14,4%.

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Відновлення економічної активності та поступове відбудовування підприємств – головні чинники зниження безробіття в Україні. Також значною мірою на зниження безробіття впливають перемоги української армії на фронті та поступова деокупація міст.

Пожвавлення економіки також позитивно позначиться на розбудові країни і, відповідно, попит на працівників у різних сферах зростатиме,

– зауважують в НБУ.

Проте рівень безробіття залишатиметься вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, через збереження значних диспропорцій на ринку праці. Це, зокрема, пояснюватиметься нерівномірним економічним відновленням за секторами та регіонами через наслідки війни.

Попит на деякі вакансії станом на початок липня / Інфографіка Нацбанку

Пожвавлення економіки також зумовить поступове зростання попиту на робочу силу, а отже й трудових доходів. У повоєнний час їх збільшенню додатково сприятиме посилення конкуренції із закордонними роботодавцями за робочу силу.

Зростання трудових доходів відновиться вже цього року, а надалі пришвидшуватиметься. Трудові доходи зростатимуть як у номінальному, так і в реальному вимірах.

Зверніть увагу! Також у НБУ прогнозують, що у 2023 році рівень інфляції в Україні знизиться до 10,6%, а зростання ВВП буде аж на 2,9%. З кожним наступним роком, показники будуть покращуватись внаслідок відродження української економіки. До 2025 року кризовий період має минути повністю.