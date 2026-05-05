Украинские "санкции" ударили по Туапсе: на восстановление придется потратить баснословные суммы

С начала 2026 года Украина более 20 раз атаковала российскую нефтяную инфраструктуру, включая НПЗ, экспортные терминалы и трубопроводы. Таким образом, была усилена кампания, которая ударила по нефтяным доходам России.

Что известно о влиянии украинских ударов на доходы России?

И это произошло именно тогда, когда страна могла бы получить выгоду от рекордных цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана, о чем пишет WP.

Читайте также Неизвестные БпЛА атаковали Ленинградскую область: на НПЗ вспыхнул масштабный пожар

Серия ударов по крупным российским нефтяным терминалам, включая Усть-Лугу и Приморск на Балтийском море и Новороссийск на Черном море в конце марта и в начале апреля, стоила России примерно 2,2 миллиарда долларов потерянных доходов.

Атаки вызвали многодневные остановки работы портов и временное сокращение объемов экспорта. Об этом рассказал Борис Додонов, руководитель Центра исследований энергетики и климата Киевской школы экономики.

Он отметил, что последние удары по российским НПЗ еще больше увеличат убытки. В частности атаки на НПЗ "Роснефти" в Туапсе нанесли настолько серьезный ущерб, что России, возможно, придется полностью перестраивать завод.

Заметьте! А это потенциально будет стоить 5 миллиардов долларов.

Несмотря на рост потерь, доходы России от экспорта нефти все же увеличились. Причиной стал резкий рост цен на фоне войны с Ираном – до 19 миллиардов долларов в марте по сравнению с 9,8 миллиарда в феврале.

Российские нефтяные доходы почти удвоились из-за закрытия Ормузского пролива и конфликт с Ираном, но украинские удары все равно это сократили,

– отметил эксперт.

Учитывая все большее давление на российский бюджет из-за санкций и рост стоимости войны для экономики страны, чтобы Россия могла выполнить действующий бюджетный план на 2026 год без сокращений, мировые цены на нефть должны в среднем составлять 115 долларов за баррель до конца года. Об этом заявил Крейг Кеннеди, бывший вице-президент Bank of America Merrill Lynch и действующий исследователь Гарвардского центра Дэвиса по российским и евразийским исследованиям.

Удары по российской нефтяной инфраструктуре также заставили российские нефтяные компании сократить добычу в апреле примерно на 300 – 400 тысяч баррелей.

Когда цены рекордно высоки, последнее, чего вы хотите, – это сокращать производственные мощности. И это может быть связано как с повреждением резервуаров для хранения нефти на НПЗ и в портах, так и с повреждением трубопроводной инфраструктуры,

– сказал Кеннеди.

Напомним, что в конце апреля украинская разведка зафиксировала обновленный уровень российских экспортных потерь от украинских "дальнобойных санкций". Об этом сообщил Владимир Зеленский.

В частности он назвал такие цифры:

порт Приморск – минус 13% нагрузки;

Новороссийск – минус 38%;

Усть-Луга – минус 43%.

Зеленский добавил, что такие данные могут быть заниженными. Однако Украина продолжит операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта.

Уже 1 апреля президент Украины заявил, что Россия потеряла с начала года не менее 7 миллиардов долларов. И это только непосредственно от украинских "точных санкций" против российской нефтяной индустрии и переработки.

Важно! В Украине подсчитали, сколько будет стоить России комплексное поражение подразделениями Сил обороны в апреле и 1 мая. Удары привели к нанесению ущерба портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ на сумму более 300 миллионов долларов США. Об этом сообщили в Генштабе во вторник, 5 мая.

Что еще стоит знать об ударах по НПЗ?

Вооруженные Силы Украины совместно с Силами обороны 5 мая нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России в Ленинградской области. Под поражение попали НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Кириши". Масштабы ущерба пока еще уточняются.

В частности в Минобороны уже ранее сообщали, что Украина увеличила дальность своих ударов. В частности в 2026 году украинцы поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. Он находится в Республике Коми. А это за 1 750 километров от государственной границы.

Дипломат и бывший чрезвычайный и полномочный посол США Стивен Пайфер говорил, что удары по НПЗ наносят удары по российской экономике. Также существует психологический аспект. Таким образом, подрываются все нарративы Владимира Путина, который называл войну "специальной военной операцией", который не повлияет на россиян. Но по состоянию на сейчас боевые действия влияют на жизнь населения.