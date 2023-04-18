Доллар по 42: ожидания украинского бизнеса остаются пессимистическими

Украинские предприятия ожидают, что в следующие 12 месяцев курс доллара составит в среднем 42,18 гривны. Такие результаты показал опрос Национального банка относительно деловых ожиданий компаний.

Такой прогноз несколько лучше прошлогоднего, когда в среднем ожидалось, что доллар составит 42,59 гривны за доллар.

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Для проведения исследования Нацбанк опросил 644 компании из 21 региона Украины. Кроме того, в следующие 12 месяцев ожидается:

сокращение объемов производства товаров и услуг существенно более низкими темпами: баланс

ответов - "минус" 16.7% (в IV квартале 2022 года - "минус" 32.3%);

более низкая инфляция – рост потребительских цен на 20.7% (в предыдущем квартале – 23.3%);

незначительное ослабление девальвационных процессов – среднее значение обменного курса –

снижение уровня деловой активности существенно более низкими темпами: индекс деловых ожиданий

(ИДО) – 91.2% (в предыдущем квартале – 83.5%). Смягчение оценок респондентов произошло

по всем составляющим индекса.

Вдобавок, впервые за последние четыре квартала предприятия ожидают рост будущих объемов реализации продукции собственного производства.

Самым главным фактором, сдерживающим развитие предприятий, остаются военные действия и их

последствия. Заметно ослабло влияние "значительных колебаний курса гривны".

Курс валют сегодня

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 18 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 37,50 гривны (без изменений против 17 апреля), а купить за 38 гривен (без изменений).

Наличное евро банки покупают за 40,80 гривен (без изменений), а продают в среднем за 41,60 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,57 гривны (+7 копеек), а продают – за 37,84 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 41,01 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,43 гривны (-11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,73 гривны (-10 копеек), а продажа – 37,85 гривны (-14 копеек).

Евро покупают по 41,07 гривны (-23 копейки), а продают по 41,35 гривны (-16 копеек).