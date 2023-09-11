Минфин обеспокоен укреплением гривны: как это повлияет на доллар

НБУ прилагал значительные силы, чтобы укрепить национальную валюту. Таким образом, гривневые депозиты стали очень привлекательными для украинцев, повлияет ли это на доллар, читайте дальше.

Каким будет доллар в 2024 году

На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины" министр Сергей Марченко заявил, что укрепление гривны его беспокоит, потому что из-за этого могут начаться сильные колебания курса валют, передает 24 Канал. По его мнению, цена за 1 доллар может пересечь отметку в 40 гривен.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Нас волнует укрепление гривны. На следующий год предполагаем курс 41,4 гривны за 1 доллар.

Марченко подчеркнул, что его мнение основывается на прогнозах Минэкономики и других властных структур, на основе которых и формируются заявления Минфина.

Курс валют в конце 2023 года

Крупнейшая инвестиционная компания Украины Dragon Capital заявила, что НБУ может отпустить курс в конце 2023 года. По идее, это решение будет оставаться действительным и в начале 2024 года.

Эксперты считают, что до конца 2023 года курс будет достигать 36,6 – 37,5 гривны за доллар.

Во время предварительного прогноза речь шла о 39 гривен за доллар в конце 2023 года.